Ce are Gigi Becali în curtea din spatele casei? "Am fost la el acasă, este o nebunie!"

Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB-ului, "ascunde" un secret în Palatul din Pipera.

Dumitru Dragomir l-a dat de gol!

Celebrul latifundiar nu a ascuns niciodată că marea sa pasiune, încă din copilărie, este oieritul. Chiar și la casa sa din Pipera, Gigi a crescut mereu oi, iar acum și-a făcut "grădină zoologică" în spatele vilei.

Dumitru Dragomir a acordat un interviu în care a recunoscut că deși îl cunoaște de mulți ani, Gigi Becali continuă să-l uimească. A fost foarte surprins când l-a vizitat și a văzut că omul de afaceri are o mică fermă în curtea casei din Pipera.

„Gigi Becali a îmbătrânit din cauza fotbalului. El duce o viaţă monahală. Eu îl cunosc. Am fost la el acasă acum câtva timp, am văzut ce animale, ce căprioare, ce iepuri, ce de-astea are în curte. Este o nebunie. Dacă te duci la el, zici că eşti la grădina zoologică. Are grijă el de ele. S-a transformat formidabil. Eu îl cunosc de 35 de ani. E o transformare fenomenală. Să ştiţi că şi credinţa asta, mai ales dacă ai şi succes cu ea, te ajută”, a dezvăluit Dumitru Dragomir pentru Orange Sport.

Gigi Becali are stână de oi în Pipera

Patronul FCSB are în jur de 10 de oi, pe care le ţine pe un teren care îi aparţine, aflat în vecinătatea caselor. Nu de puține ori, Becali a fost surprins cu turma pe stradă, punând în dificultate șoferii din trafic.

”Eu beau numai lapte de oaie şi de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel şi numai forţă am. În plus, am şi o grădină cu legume şi pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci. Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele şi mă liniştesc”, spunea Gigi Becali într-un interviu.

Foto Agerpres