Ce au spus britanicii despre piesa României de la Eurovision. Țara noastră nu s-a calificat în Finală

Anul acesta România nu a reușit să se califice în Finala Eurovision! Reprezentantul nostru, Andrei Theodor, a cântat pe 11 mai 2023 la Liverpool, însă nu a impresionat publicul internațional și nu a primit suficiente voturi pentru a avea o șansă la marele premiu.

Pe 11 mai a avut loc cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision 2023. 15 țări s-au duelat în voce pentru a ajunge în Marea Finală, însă doar 10 au trecut mai departe. Din păcate pentru noi, România nu a reușit să impresioneze publicul internațional și nu a primit suficiente voturi pentru a se număra printre învingători. Reprezentantul României, Theodor Andrei, a interpretat piesa „D.G.Y. (Off and on)”, care a fost aspru criticată atât de către străini, cât și de unii români.

Theodor Andrei a urcat al treilea pe scenă, purtând un costum roz alcătuit din nouă piese: sacou și pantaloni scurți. Tânărul de 18 ani nu a reușit să ajungă la sufletele telespectatorilor. Postul de știri BBC a vorbit despre melodia și prestația românului:

„Conceptual, melodia, descrie o relaţie toxică şi lupta de a alege între pasiune şi autoconservare. Andrei, care are doar 18 ani, trăieşte în psihodramă, sună când trist, când sordid, cu remuşcări şi furios. Dar când cântă replici de genul: I’m begging you, take off your clothes and step on me, este cu adevărat supărător. Pronostic: Eliminat în semifinala doi”, a fost veridicul BBC.

Cele zece țări calificate în finala Eurovision 2023, în urma prestațiilor din cea de-a doua semifinală, sunt: Albania, Cipru, Estonia, Belgia, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia, Slovenia.

