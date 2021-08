Chiar și Sarah Dumitrescu Prodan, fiica Anamariei din relația acesteia cu Tibi Dumitrescu, a simțit nevoia să își spună opinia în cazul controversat și a subliniat că:

"Totul este al nostru. Al familiei."

Practic, a dat foarte clar de înțeles că averea nu se împarte și că nu vor beneficia de bani oameni din afară. Cât deține totuși familia Prodan? Anamaria a vorbit despre asta:

„Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane (de Euro n.r)”, a spus Anamaria pentru Wowbiz.