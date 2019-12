Ce avere are Macaulay Culkin, eroul din „Singur acasă”

Macaulay Culkin a ajuns la 39 de ani și încă trăiește de pe urma succesului înregistrat cu cele două filme „Singur acasă”.

Actorul care a dat lovitura cu două filme când abia împlinise 12 ani n-a mai făcut bani din actorie după 1994. Însă, Macaulay Culkin are azi suficiente rezerve pentru a-și finanța orice proiect.

Macaulay Culkin a intrat în posesia averii sale impresionante abia când a devenit major. La vremea respectivă (1998) avea deja în conturi peste 21 de milioane de dolari, adică salariile obținute pentru prestația din cele 5 filme în care jucase.

Actorul a dezvăluit că atunci a simțit că a primit o moștenire de la o rudă foarte bogată.

Pentru Singur acasă: Pierdut în New York a încasat 4,5 milioane de dolari, iar pentru prestațiile sale din Getting Even With Dad și Richie Rich a încasat câte 8 milioane de dolari.

După succesul avut cu aceste filme, Macaulay Culkin a făcut o pauză în cinematografie, în care a revenit în anul 2003, odată cu filmul Party Monster. Însă, niciunul dintre filmele sale de acum nu a egalat măcar performanța celor din perioada Singur acasă – Richie Rich.

Averea lui Macaulay Culkin se ridică azi la 16 milioane de dolari, iar banii nu mai vin acum din filme, ci din reclame.

Actorul este activ și în mediul online, unde a deschis un website de lifestyle. BunnyEars.com conține și o serie de podcasturi marca Macaulay Culkin.

Din dragoste pentru iepuri, Mack a semnat un contract cu un celebru brand de șosete din Suedia. Ciorapii Happy Socks realizați special pentru Macaulay Culkin se găsesc la vânzare în mediul online pentru 48 de dolari setul.

Care sunt filmele preferate ale lui Macaulay Culkin

Macaulay Culkin a întocmit un top al celor mai reușite filme în care joacă el. În Top 10 filme preferate se află Singur acasă: Rătăcit în New York (locul 1), The Pagemaster (locul 2) și Richie Rich (locul 3).

