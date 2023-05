Ce crede Relu Pănescu despre victoria lui Dan Ursa la Survivor 2023. „Am studiat fiecare participant în parte”

Relu Pănescu, concurent în echipa Războinicilor la Survivor 2022, a fost unul dintre susținătorii lui Dan Ursa, câștigătorul trofeului din acest an. În calitate de fan al emisiunii, Relu a oferit o declarație în exclusivitate pentru PRO TV.

Relu Pănescu a câștigat simpatia telespectatorilor odată cu participarea la Survivor România 2022. A trecut deja un an de la aventura sa din Republica Dominicană, dar oamenii îl opresc în continuare pe stradă și fac poze cu fostul războinic. El spune că a urmărit show-ul din acest an și că de la început l-a susținut pe Dan Ursa:

„Doresc să încep prin a transmite sincere felicitări și un mare bravo lui Dan Ursa pentru câștigarea trofeului Survivor România 2023. Am urmărit de la început până la sfârșit, fiecare emisiune din actualul sezon, am analizat și am studiat fiecare participant în parte și chiar de la primele apariții, am avut o anumita afinitate către Dan, deoarece a fost cea mai mare surpriză, chiar de la primele jocuri. Luând în considerare faptul că majoritatea telespectatorilor nu i-au acordat multe șanse, văzându-l mai ieșit din tipare, mai supraponderal, aspect care a răsturnat percepțiile multora care au urmărit cel mai fascinant reality show”.

Relu Pănescu a apreciat cel mai mult determinarea lui Dan Ursa:

„Este acea persoană care a arătat că, înainte de toate, trebuie să ai un caracter aparte, să fii om, să fii cerebral, să fii echilibrat. Dan este în prezent persoana cea mai îndreptățită să transmită faptul că în viață nu trebuie să renunți niciodată, indiferent de situațiile cu care te confrunți, să devină acea persoană care să inspire oameni prin puterea exemplului. Dan a arătat că, pentru a duce la bun sfârșit un lucru, trebuie să dai dovadă de perseverență, tenacitate, preocupare. Personal, cred că Dan Ursa a câștigat Survivor Romania 2023, pentru faptul că a fost natural, echilibrat, uman, hotărât, neînfricat și dedicat.

Pe trasee a fost foarte agil, descurcăreț, atent, calculat. Nu și-a dorit cu orice preț să iasă în evidență, nu a intrat în conflicte, nu a purtat pica, nu a transmis răutate, invidie, dușmănie, nu a denigrat pe niciunul dintre participanți, nu s-a bălăcărit în mocirla în care cu atâta grație mulți dintre cei prezenți acolo și-au arătat adevărata față, s-au făcut de râs în fața unei națiuni întregi. Dan nu s-a dat în spectacol, a fost neutru, impartial, a stat mai tot timpul mai retras , și-a spus părearea doar atunci când i s-a cerut în mod expres, a fost sincer, corect, echidistant, a dat dovadă de spirit de colegialitate de fiecare dată, nu a jucat pervers, nu și-a urmarit scopul în așa fel încât să calce pe cadavre, nu a fost fals, duplicitar, nu a fost șiret, nu a fost prefacut și nu în ultimul rând a dat dovada de cei șapte ani de acasă. Dan Ursa a fost cel mai bun exemplu de a transmite prin intermediul televiziunii cum trebuie să arate un supraviețuitor”.





După participarea la Survivor, Relu Pănescu se menține într-o formă fizică foarte bună. Fostul concurent, în vârstă de 51 de ani, frecventează regulat sala de sport. El este și microbist, iar recent a avut ocazia să-i întâlnească pe Gică Hagi și Gică Popescu, două legende din generația de aur a fotbalului românesc. (vezi galeria foto de mai sus).

