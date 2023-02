Ce face în prezent Martina Meola, fetița care a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș în sezonul 12 Românii au talent

Micuța pianistă Martina Meola, în vârstă de 8 ani, s-a numărat printre concurenții care au primit Golden Buzz în sezonul 12 al concursului Românii au talent. Ea a ajuns până în finală și s-a clasat pe locul 3, după Emanuel Ion și Darius Mabda.

La 9 ani, Martina Meola a fost admisă la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano

În marea finală Românii au talent 2022, Martina Meola a avut o prestație uluitoare, fiind aplaudată îndelung de juriu și public. „Ești un dar pentru noi. Îți prevăd un viitor foarte frumos!”, i-a spus atunci Andra. Chiar dacă nu a câștigat marele premiu, Martina s-a bucurat de o apreciere a talentului ei în străinătate, mai exact în Italia. Fetița a fost admisă la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano, una dintre cele mai bune școli de muzică din lume.





„Sunt bucuroasă că am avut curajul să dau examen la conservatorul din Milano, dar totodată mă simt tristă că plec, pentru că aici am crescut și am învățat, aici a început acest vis și nu voi uita niciodată de unde am pornit”, spunea fetița despre Republica Moldova, țara în care s-a născut. Martina are acum 10 ani și se bucură de rezultate frumoase la învățătură.





Sursă foto: facebook/ Martina Meola

