Ce i-a șoptit Alexandra Ciomag la ureche Ștefaniei în momentul eliminării de la Survivor România

În ediția de miercuri, 18 mai 2023, Ștefania Stănilă a părăsit competiția Survivor România, lucru care a atras imediat reacții din partea telespectatorilor. Mulți și-au dorit ca gimnasta să ajungă în Marea Finală, însă din păcate, nu a reușit să obțină mai multe voturi decât ceilalți concurenți nominalizați spre eliminare - Andrei Krișan și Alexandra Ciomag.

Cu doar câteva zile înainte de Marea Finală, Ștefania Stănilă a fost eliminată din concurs! Vedeta își dorea foarte mult să dovedească faptul că întrunește toate caracteristicile necesare unui adevărat supraviețuitor, însă din păcate telespectatorii au decis că experiența ei în concurs trebuie să se termine. Atunci când Domnul Dan i-a rostit numele gimnastei, aproape tot Tribul Taino a izbucnit în lacrimi.

„Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare, încât puteam trece peste orice obstacol. Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu zisă pe care o am la genunchi. Mă doare, mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici și sigur așa trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă. Mi-aș fi dorit să-mi duc visul mai departe. Mă doare și simt că ceva încă rămâne aici în Survivor. Nu-mi vine să cred domnul Dan, sunt împăcat cu absolut tot ce am făcut. E greu, chiar e greu, mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finala și țin minte domnul Dan, prima oară când am fost la casting și v-am întâlnit pe dumneavoastră și am fost foarte onorată că v-am văzut. Flacăra de campion e încă în mine”, a spus Ștefania Stănilă înainte de a părăsi concursul.

După ce a făcut primele declarații, Ștefania Stănilă și-a luat rămas bun de la colegi. Ea și Carmen Grebenișan au avut o criză de plâns, ambele fete fiind extrem de afectate de plecarea fostei Faimoase. În momentul în care s-a îmbrățișat cu Alexandra Ciomag, fosta Războinică i-a șoptit la ureche un mesaj foarte emoționant:

„Ești un om minunat. Sunt mândră că am luptat alături de o campioană. Să știi că tatăl tău, de acolo de sus, e mândru de tine. Crede-mă! L-ai făcut cel mai mândru”, i-a tranmis Alexandra Ciomag în momentul eliminării.

Sursă foto: Ștefania Stănilă/Instagram, Arhivă PROTV

