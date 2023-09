Ce îi transmisese Marius, tânărul ucis în tragedia de la Călimănești, soției sale, cu puțin timp înainte să moară

Miercuri noapte în jurul orei 1:00, locuitorii județului Vrancea au trecut prin clipe cumplite, după ce pe conducta de transport gaze naturale Dn800 Șendreni-Onești, în zona localității Călimănești, la kilometrul 93+328 față de SCV Șendreni, respectiv kilometrul 52+174 față de NT Onești s-a produs un incident tehnic major cu foc, în timpul execuției lucrărilor la autostrada A7 Moldova (Focșani -Bacău).

Miercuri noapte, patru angajați ai companiei locale UMB care lucrau la construirea autostrăzii A7 Moldova, și-au pierdut viața, după ce unul dintre aceștia a lovit cu utilajul o magistrală de gaze, aflată la mai puțin de 1 km în pământ. Potrivit primelor informații din anchetă, compania de construcții nu avea aviz pentru a lucra în acea zonă:

„Menționăm faptul că, constructorul lucrărilor nu a respectat prevederile Avizului de amplasament nr. 219/2197/04.01.2021 emis de SNTGN Transgaz SA pentru lucrarea "Autostrada Focșani -Bacău (inclusiv rețele de utilități) cu amplasamentul pe teritoriul județului Vrancea", acesta nedeținând avizul CTE din partea SNTGN Transgaz SA pentru proiectul tehnic de relocare/înlocuire a conductei de gaz intersectată de proiect”, a informat Transgaz.

Explozia a fost urmată de un incendiu uriaș, care a adus sfârșitul a patru muncitori ai companiei UMB, cu vârste cuprinse între 29 și 47 de ani. Alte 5 persoane au fost rănite, două dintre ele ajungând cu elicopterul la spitalul de arși din București, cu arsuri pe 40%, respectiv 65% din suprafața corpului.

„La ora 01,12, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare, în localitatea Călimăneşti, pentru o explozie urmată de incendiu la o conductă de gaze. S-a activat Planul roşu la ora 01,53. SAJ Vrancea a alocat cinci echipaje tip B în zona incendiului. Primele cinci victime s-au deplasat cu mijloace proprii la CPU Adjud. Trei victime au fost internate în spital. Pentru două victime s-a solicitat transferul din CPU Adjud către aeroportul Bacău cu echipaje SAJ de urgenţă tip C2. O victimă conştientă, de sex masculin, în vârstă de 61 ani, cu arsuri pe o suprafaţă de 65% din corp, a fost preluată de echipajul SAJ cu medic şi transportată la Aeroport Bacău, unde a fost preluată de un elicopter SMURD pentru transport la Spitalul 'Bagdasar Arseni' din Bucureşti. A doua victimă, conştientă, de sex masculin, în vârstă de 53 de ani, cu arsuri pe o suprafaţă de 40% din corp, a fost preluată de al doilea echipaj SAJ cu medic şi transportată la Aeroportul Bacău, de unde a fost preluată de elicopterul SMURD pentru transfer la Spitalul Floreasca Bucureşti”, a declarat purtătorul de cuvânt al SAJ Vrancea, Gabriela Moroş.

Cel mai tânăr muncitor ucis, Marius, trecea prin cele mai frumoase momente din viața lui, după ce în urmă cu 3 săptămâni se căsătorise cu o educatoare din comuna vrânceană Cârligele și aștepta un copil. El nici nu ar fi trebuit să fie la muncă în acea noapte, însă a făcut schimb de tură cu un coleg.

„După bucuria nunții, a venit această tragedie. Suntem șocați cu toții. Părinții m-au sunat disperați dimineață că nu le răspunde băiatul. Am vorbit cu primarul de la Pufești, cu domnul prefect, apoi la Medicină Legală. Din păcate, toți mi-au confirmat că nu mai este, că băiatul a murit. Era un băiat cuminte, liniștit, muncitor. M-a bucurat mult să-I văd mire și mireasă, i-am cununat în urmă cu două săptămâni. Și acum această nenorocire. Am auzit că nu trebuia să fie de serviciu, a făcut în locul altcuiva, un coleg. Am sunat părinții și le-am dat vestea teribilă. Am chemat Salvarea, deoarece soția este însărcinată. A fost groaznic, nu am cuvinte… o dramă”, oftează Ștefan Moscu, primarul comunei Cîrligele.

Ce postase Marius în mediul online, înainte să își piardă viața

Marius postase în mediul online, cu doar câteva zile înainte de tragedia de la Călimănești, un mesaj pentru soția lui.

SNTGN Transgaz SA a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor care și-au pierdut viața în acest incident.

