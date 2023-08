Ce le-a spus Loredana avocaților. Noi detalii macabre despre crima din Mangalia: ”A aruncat-o de pe balcon”

Loredana, autoarea crimei din Mangalia, a vorbit cu avocații și a declarat că înțelege gravitatea faptei pe care a comis-o, dar și faptul că trebuie să stea închisă, fiind considerată un pericol public.

În noaptea de 5 spre 6 august 2023, la Mangalia, Alina, o tânără de 18 ani din Vaslui, a fost ucisă de cea mai bună prietenă a ei. Apoi, a fost cărată într-un geamantan prin stațiune și lăsată într-un parc.

Suspecta crimei, Loredana, a recunoscut că și-a ucis prietena și i-a ascuns cadavrul într-un parc din Mangalia. Acum, procurorii au mai cerut și o expertiză medico-legală în acest caz. Aceasta va stabili de unde proveneau vânătăile pe care le avea pe corp Loredana, conform Realitatea.

”Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o, Elenei li curgea sânge din gură şi din rana făcută cu cuțitul horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mână la gură să nu se audă în celelalte camere.

A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât şi chiar și pe spate”, spunea tânăra acuzată de crimă, în fața anchetatorilor.

Un martor al crimei de la Mangalia povestește că tânăra s-ar fi întors acasă cu geanta. ”A furat un geamantan şi a aruncat-o de pe balcon jos, s-a dus pe jos până în Tosca. A lăsat-o pe bancă. A aruncat-o de la 1. Geamantanul l-au găsit în cameră”, a declarat un martor, conform Observator News.