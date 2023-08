Ce le-a spus politiștilor șoferul de 19 ani, care a provocat tragedia de la 2 Mai, după ce a suflat în etilotest

Doi tineri au murit și alți trei au ajuns la spital, după ce au fost spulberați de un tânăr în vârstă de 19 ani care a urcat drogat la volan. Matei Vlad Pascu suflase în etilotest cu o oră înainte de tragicul accident, însă polițiștii l-au lăsat să plece după ce rezultatul a fost zero. Oamenii legii nu l-au testat însă și cu un Drug Test, deși i-au găsit substanțe interzise în mașină.

Tânărul care a luat două vieți a fost oprit în jurul orei 02:40 pe DN 39 din Vama Veche. Polițiști l-au legitimat pe șofer și pe cei doi pasageri care îl însoțeau. În urma unui control, în mașina tânărului de 19 ani s-au găsit droguri: un joint și patru pastile.

„Șoferul a fost condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero, fiind prezent la biroul de poliție până la 4.30 dimineața. Ulterior, șoferul ar fi consumat substanțe interzise. Șoferul nu a fost testat cu aparatul drug test, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și a doi agenți de poliție pentru a se stabili dacă există sau nu vreo abatere din punct de vedere disciplinar. Conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive. Au fost găsite nouă persoane la locația din Vama Veche unde șoferul ar fi consumat ulterior substanțe interzise. Drogurile ridicate din autoturism sunt diferite de cele indicate de aparatul drug test în urma testării din dimineața de sâmbătă, 19 august”, a declarat chestorul Constantin Glugă, șeful IPJ Constanța.

Momentul în care tânărul suflă în etilostest a fost înregistrat de bodycam-ul agentului de poliție, scrie adevarul.ro.

După ce suflă în etilotest, iar rezultatul afișat pe aparat este 0, se aude cum tânărul îi spune polițistului: „Când sunt la volan, sunt responsabil”. O oră mai târziu, Vlad Pascu intră cu mașina în grupul de 8 oameni de la 2 Mai. În urmă accidentului, o tânără de 20 de ani și un băiat de 21 de ani au pierit pe loc. Alte trei persoane au ajuns la spital.

Șoferul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Citește aici ce au declarat părinții tânărului care a provocat accidentul.

Sursa foto: stirileprotv.ro