Ce mai face Adrian Țuțu, primul câștigător de la Românii au talent?

În 2011, acum 12 ani, Adrian Țuțu a impresionat publicul și juriul Românii au Talent și a fost desemnat primul câștigător al acestui show în România.

Tânărul avea 19 ani, pasiunea lui cea mai mare era muzica, iar în spate avea o poveste emoționantă. Atunci, Adrian Țuțu a compus „E evident, românii au talent", un imn neoficial al emisiunii și a cântat în finală „Sunt român, deci pot'.

„Pentru că abia câștigasem o sumă de bani, am hotărât să investesc totul în pasiunea mea, iar sufletul meu mi-a spus că trebuie să petrec cât mai mult timp pe lângă oamenii deja pricepuți din industria muzicală, să pot învăța și eu să fac ceea ce fac ei. Au urmat multe zile, multe nopți în care am făcut numai asta.

Eram însetat de cunoaștere și voiam să prind cât mai multe, ca mai apoi să îmi fac propriul studio. Bineînțeles că, odată cu informația pe care o câștigam, chiria încă venea. Pentru că stăteam până la ore târzii în noapte, taxiurile nu se plăteau singure, iar atunci când stai trei sferturi din zi la studio mâncarea te costă mult mai mult pentru că nu mai ai timp să gătești.

Pe lângă toate astea mă uitam la ceilalți artiști, și văzând cum își păstrează imaginea, cât investesc în ei, îmi doream și eu să fiu la fel. Am investit cât am putut de mult în mine, dar totodata nu am uitat să îmi renovez apartamentul și să-i țin aproape pe oamenii care atunci când nu aveam ce pune pe masă, îmi lăsau mâncarea la ușă, ciocăneau, după care fugeau deoarece știau că eu nu suportam ideea de a fi ajutat în acest mod", a povestit Adrian Țuțu de la Românii au talent pe contul său de socializare, citat de VIVA