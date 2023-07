Ce mai face Consuelo Matos Gomez, fosta soție a lui Adrian Mutu? Aceasta a împlinit 50 de ani

Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu, era considerată, în perioada în care era persoană publică, una dintre cele mai frumoase femei din lume.

S-a retras din showbiz, s-a întors în țara natală, Republica Dominicană, iar de curând, mai precis în acest an, a împlinit 50 de ani. A avut o relație cu Adrian Mutu între anii 2005 și 2013, iar în acea perioadă presa românească și internațională a scris cel mai mult despre ea. Vezi Galeria Foto

În perioada în care s-au cunoscut - ea și Adrian Mutu, în 2005, Consuelo Matos Gomez lucra la serviciul consular al Ambasadei Republicii Dominicane pe langa Vatican.

Consuelo este fiica unui influent om de afaceri, Leonardo Matos Berrido, care detinea acum mai bine de 20 de ani mai multe functii importante in micul stat din Caraibe. Vezi Galeria Foto

Divorțul lui Consuelo și al lui Adrian a ținut la vremea respectivă primele pagini ale ziarelor. Ulterior, Mutu a dezvăluit motivul divorțului de Consuelo în cartea sa autobiografică, „Revnirea din infern”: „Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție. Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim”.





După divorț, Consuelo Matos Gomez s-a retras în țara natală, în Republica Dominicană, unde și-a deschis propria agenție imobiliară. Potrivit cancan.ro , se ocupă cu vânzarea caselor dintr-un complex de lux. În plus, are grijă de cele două fiice ale sale.

Adrian Mutu are patru copii cu trei femei diferite. Primul copil este Mario, cu Alexandra Dinu, prima soție. Din căsnicia cu frumoasa Consuelo are două fiice superbe, Adriana și Maya.

În prezent, antrenorul este căsătorit cu Sandra Mutu, alături de care are un băiețel în vârstă de 5 ani, Tiago.

