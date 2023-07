Ce mai face Gigel Frone, de la "Românii au talent" și cu ce se ocupă acum 

Acum mai bine de 11 ani i-a impresionat pe jurații de la "Românii au talent" prin originalitate, curaj și show-ul pe care îl face.

Ulterior, a avut apariții La Măruță și chiar în serialul Las Fierbinți, iar mulți organizatori de evenimente l-au chemat să facă show-uri. Tariful lui e unul negociabil și e mereu deschis la oferte noi. În mod foarte surprinzător, are proiecte cinematografice și spune că are planuri și în domeniul business - mai precis evenimente pentru afaceriști și viitori afaceriști.



Pentru protv.ro, Gigel Frone a povestit despre viața lui de acum, din iulie 2023:

"Eu mai cânt, dar nu mai am spectacole. Astept, pe 14 iulie o sa filmez in parc niste scene de film pentru productia mea , "Viata dubla", este un film epoca-mister dar si despre epoca modernă. Pe 6 octombrie vreau să fac un eveniment la Hotel Capitol, am luat deja salonul de acolo, o sa am un proiect unde o sa tin un discurs despre cum se lanseaza firme, despre cei care vor sa isi lanseze proiecte. O sa mai fie muzica usoara, o sa fie si o prezentare de modă. Asta vreau să fac."

În prezent, Gigel locuiește la un hotel din zona Militari a capitalei, e deschis să meargă la cât mai multe concerte și spune că se întreține inclusiv din spectacole. Cântă de câte ori are ocazia și, din senin, i-a făcut o dedicație inclusiv autoarei acestui articol:

"Când te-am cunscut Crintinnaaaaaaa/ Aveau părul pân' la brâu..."

Foto: Facebook Tudorel Popa / Pro Tv

Foto: Gigel Frone Facebook