Ce mai face Mircea Radu și cum arată la 54 de ani

A fost unul dintre cei mai de succes prezentatori din România, cu o notorietate greu de egalat, dar a renunțat la televiziune pentru a se bucura de o viață liniștită în provincie.

Astăzi, Mircea Radu are 54 de ani, locuiește în Piatra Neamț și se pare că oferă consultanță juridică unor firme, dar se ocupă și de livada sa.



Vezi cum arată azi Mircea Radu în Galeria foto

Pentru cancan.ro , a declarat în trecut:

”Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Şi, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, şi vreo doi copăcei de cireş. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru.





Pot spune că am experienţă în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu şi în grădinărit. Aici mai am multe taine de desluşit. Nu sunt genul pretenţios, aşa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni şi online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică şi cred că şi în anii ce vor veni voi continua să fac asta."

Potrivit Adevărul , Mircea Radu trăiește o poveste de dragoste cu medicul oncolog Raluca Olaru, care i-a dăruit doi copii.

Pe contul său de Instagram, Mircea Radu publică des fotografii din vacanțele sale în străinătate, dar și din momentele în care face sport. Alături de una dintre fotografii, chiar a scris în germană:

"Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir essen, trinken, haben Spaß, aber wir machen auch Sport!“





"Doamnelor și domnilor, dragi spectatori, mâncăm, bem, ne distrăm, dar facem și sport!"



