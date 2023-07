Ce mai face Noni Ene, din reclama la brânză topită, cu băiețelul care spune ""Dacă mă sărută data viitoare?"

Noni Răzvan Ene a devenit foarte cunoscut după ce a apărut într-o reclamă la brânză topită, în care rostește o replică devenit cunoscută "Dacă mă sărută data viitoare?"

În plus, a devenit popular datorită participării sale ca jurat la o emisiune TV, dar și ca și concurent la festivalul european de muzică pentru copii “Eurovision Junior Song Contest 2004” din Lillehammer, Norvegia, cu piesa “Îți mulțumesc” (Thank you), piesă care a plasat România pe locul al IV lea. În anul 2014 a acceptat și invitația companiei Walt Disney pentru fi vocea în limba română a lui Tadashi în filmul Cei 6 super eroi.

Azi, Noni Ene are 31 de ani și se ocupă tot de muzică. Pe pagina s-a de Facebook chiar scrie în engleză “ Music is the one thing that will never betray me", ceea ce înseamnă:

„Muzica este singurul lucru care nu mă va trăda niciodată."





Potrivit Click, Noni are acum propria sa casă de discuri, iar pentru aceeași publicație, declară:





„Am lansat un album, acum am propria mea casă de discuri, se numește Meta Song, interesul nostru este să dea o tracțiune în plus și pe urmă să vină și altcineva în barca noastră. Am creat o echipă în jurul meu. M-am mai ocupat și cu imobiliarele, lucruri un pic mai mature. Ma interesez despre apartamente, ofer informații și pe urmă devin investitor. Înainte de pandemie am produs o vestă, m-am ocupat și cu asta, fiind creativ, m-am ocupat și cu astfel de afaceri.





A venit pandemia, noi n-am fost pregătiți, am încercat și cu hainele, cu muzica și imobiliarele. Am 31 de ani - am crescut, dar am față de copil. Nu m-am lăsat niciodată de muzică, dar industria muzicală e schimbată, iar eu încerc să aduc altfel de produse, mai ales piesele pe care încerc să le cânt și nu aș merge pe anumite nișe. De aceea am propria casă de discuri ca să fac ceea ce mi place.





Anul trecut, în august, am filmat un videoclip la piesa „Noapte de vară”, melodia a mers bine, pe 14 februarie am lansat un album de revenire, de vindecare, pentru că au fost niște lucruri pe care voiam să le spun și acum a fost momentul oportun. M-am vindecat din relațiile cu oamenii, din parteneriate, cred că toți am fost dezamăgiți de anumiți oameni, chiar și tu cred că ai fost.”

