Ce mai face și cum arată Dana Marijuana. Cum s-a transformat “cea mai fidelă fată”

În anii ’90 Dana Marijuana “rupea” topurile muzicale din România, alături de trupa “La familia”. Piesa “Tupeu de borfaș” făcea furori în discotecile din toată țara.

După două albume lansate, Dana Coteanu, pe numele ei real, s-a reorientat din punct de vedere profesional. A renunțat la muzică și s-a apucat de confecționat bijuterii. Aceasta își vinde produsele la târgurile de profil, dar și online.

În 2018, artista și-a lansat o carte biografică - Poveste de cartier. Dana Marijuana este mama a două fetițe, rezultate din relații diferite.

Vezi si: Caddy de la Mafia are o soție superbă! Cum arată blonda care îi este alături de 20 de ani

Deși s-a retras din muzică în urmă cu ani buni, Dana a apărut în 2019 pe scena Neversea. Fanii rapperitei au fost încântați de prestația acesteia și i-au transmis zeci de mesaje de felicitări pe Facebook.

Marijuana a urcat pe scenă și la evenimentul Nostalgia de la Romexpo, accesorizată cu bijuteriile pe care le creează.

În trecut, cântăreața a avut problem grave cu consumul de stupefiante și a ajuns la dezintoxicare de mai multe ori.

“Eram în ultimul an de liceu, aveam 18 ani şi începusem prima mea relaţie mai serioasă. Cu Cristi, un băiat din cartier. Un tip blond cu ochi albaştri – mama mi-a zis de când eram micuţă că i-ar plăcea să am un iubit frumos, blond şi cu ochi albaştri şi iată, chiar primul a fost aşa. A fost o relaţie tumultuoasă, intensă, adolescentină, dar şi plină de probleme şi ulterior atât de nocivă, încât am crezut că am să sfârşesc înainte să încep să trăiesc cu adevărat. Cu Cristi am luat pentru prima oară heroină. De fapt, de atunci am început să fim împreună, pentru că până atunci fusesem doar amici. S-a întâmplat într-o seară când am fost la cineva să ne luăm prima dată, pentru că mulţi dintre prietenii noştri luau şi am zis şi noi să încercăm, să «gustăm»”, a spus Dana în cartea ei biografică, citată de Click.