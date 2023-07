Acum mai bine de zece ani, Tudorel Popa cucererea țara întreagă cu participarea sa la "Românii au talent."

I se spunea „omul-bormașină” și a venit ulterior de mai multe ori în platoul emisiunii „La Măruță”. În acea perioadă lucra la salubrizare, în Tulcea, dar a început să devină cunoscut și a primit diferite contracte la spectacole. Oamenii își doreau să îl vadă și să îl audă în timp ce imita diferite sunete, de la păsări și animale până la mașini și bormașini. În plus, Tudorel a devenit cunoscut și pentru că se implica în ajutorarea copiilor orfani - în amintirea propriei copilării și din dorința de a contribui cum putea la o lume mai frumoasă.

Cu îndemnul pe care chiar el l-a făcut celebru: „Să trecem la treabă”, Tudorel îi distra pe români imitând personaje și sunete, iar din banii câștigați se implica și în acțiuni caritabile.



Vezi poze cu Tudorel Popa în Galeria Foto

În 2023, l-am găsit pe Tudorel tot în Tulcea, angajat tot la o firmă de salubrizare, cu aceeași dorință de a ajuta copiii și cu aceeași disponibilitate pentru diferite spectacole. Fizic, e neschimbat și pare că timpul nu a trecut pentru el. Pentru protv.ro, a povestit:

"Lucrez tot la salubrizare, în Tulcea, iar în weekend la un restaurant de la Mila 23, dim Delta Dunării. Mai am și spectacole, eu tot pe Cătălin Măruță îl consider tatăl meu, că el m-a sprijinit mereu și stiu că o face și acum. Mai am spectacole, chiar acum câteva săptămâni am avut ceva în provincie, cu banii pe care îi mai am și cu timpul, ajut copiii de la orfelinat, ca și până acum. E bine, eu zic că e bine, în viața asta munca e toată baza, munca si sănătatea."