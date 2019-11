Ce mari și frumoase s-au făcut fetele Adelinei și ale lui Cristi Chivu! Vezi cu cine seamănă mai mult

Natalia și Anastasia s-au transformat în două domnișoare fermecătoare.

Natalia a împlinit la începutull anului acestuia 10 ani, iar Anastasia a sărbătoit 9 ani acum câteva săptămâni. Cele două surori se înțeleg de minune și au moștenit trăsăturile frumoase de la ambii părinți. Fanii celor doi spun însă că una dintre ele seamănă cu Cristi, iar cealaltă cu Adelina. În majoritatea pozelor postate de părinți pe Instagram, cele două fete apar împreună și par de nedespărțit.







Fostul căpitan al echipei naţionale de fotbal a României, Cristian Chivu, s-a căsătorit religios cu Adelina Elisei, în 2008, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Palatul Ştirbey. Nași le-au fost Victor şi Manuela Becali.





“Lucrul pe care l-am dorit întotdeauna a fost să mă căsătoresc să am o familie și să ținem foarte mult unul la celălalt. Adelina este foarte atentă la detalii, este motorul familiei noastre și sunt bucuros că am întâlnit-o și că o am alături de mine în fiecare clipă”, de declarat Cristi Chivu într-un interviu acordat la Vorbește Lumea.



FOTO: INSTAGRAM