Ce mesaj a scris Alex Bodi înainte de a se vedea cu Vica Blochina? Reacțiile au fost pe măsură

Recent, Vica Blochina a postat pe Instagram filmulețe în care apare alături de mai mulți prieteni, printre care și Alex Bodi, în timp ce luau masa la un restaurant de lux.

Presa deja speculează că cei doi ar forma un cuplu, iar Vica și Alex nu au negat nimic. Dimpotrivă, deocamdată pare că susțin aceste zvonuri.

Relevant a fost și mesajul pe care l-a scris Alex Bodi înainte de a se vedea cu Vica. Îmbrăcat într-o ținută smart casual, afaceristul a pus la fotografia publicată pe Instagram următoarele mărturisiri:

“Every day is a new beginning! All depends on you (n.r.: Fiecare zi este un nou început! Totul depinde de tine!



Reacțiile nu au întârziat să apară, iar o fană i-a scris:

"leul a evadat din cușcă! maimuțele se pegătesc să fugă

???????????????? the lion ???? is out of the cage ! ???? the monkeys ???? are about to run"





Alex Bido a fost reținut acum o jumătate de an și acuzat de trafic de persoane și proxenetism. A fost plasat în arest la domiciliu, apoi măsura s-a transformat în control judiciar. Dar pentru că a încălcat legea, a fost pus din nou în arest la domiciliu. În prezent, e liber din nou, cel puțin până la finalizarea procesului care va începe odată ce dosarul va fi complet.

