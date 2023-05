Ce mesaj a transmis soțul lui Carmen Grebenișan, înainte de semifinala Survivor România 2023

Carmen Grebenișan, Dan Ursa, Alexandra Ciomag și Andrei Krișan sunt cei patru semifinaliști ai celui mai puternic show de supraviețuire, Survivor România 2023! Cei patru au mari emoții pentru transmisiunile live de marți și miercuri, însă nu își pierd speranța și își doresc enorm ca oamenii de acasă să îi aducă cât mai aproape de marele premiu, în valoare de 100.000 de euro.

În urmă cu mai bine de 5 luni, Faimoșii și Războinicii pășeau pentru prima dată în jungla Dominicană, acolo unde aveau să petreacă cât mai mult timp și să dovedească faptul că îndeplinesc toate calitățile necesare unor adevărați supraviețuitori. Fiecare dintre aceștia au dat tot ce au avut mai bun atât pe teren, cât și în tabără, însă doar patru au rămas până în ultimele etape ale concursului.

Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan, Dan Ursa și Andrei Krișan sunt cei patru semifinaliști ai sezonului 2023 Survivor România! Aceștia au parte de foarte multă admirație din partea telespectatorilor, care abia așteaptă să afle cine va câștiga marele premiu. Nu doar fanii Survivor stau cu sufletul la gură în această perioadă, ci și familiile concurenților! Soțul lui Carmen Grebenișan (VEZI ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS CUM ARATĂ) a postat un mesaj de susținere pentru partenera lui de viață.

Alex Militaru nu doar că a și-a arătat bucuria pentru reușita soției sale, ci a și mulțumit echipei Survivor România pentru modul în care Carmen a fost tratată. În plus, bărbatul a ținut să îi transmită aprecieri și lui Andrei Krișan, pentru că de-a lungul edițiilor de după Marea Unificare a avut grijă atât de semifinalistă, cât și de Ștefania Stănilă.



„In timp ce scriu ma gandesc cum ar vrea Carmen sa o sustin. Ce si-ar dori sa spun. Imi aduc aminte tot ce am vorbit cand a plecat si, desi ne doream sa stea cat mai mult, recunosc ca nu am avut atata “tupeu” si curaj sa ne imaginam ca va reusi sa ajunga asa departe. Se gandea ca nu voia sa se faca de ras… isi dorea sa reziste macar cateva saptamani. E acel moment in care vreau sa multumesc intregii echipe de productie de la @survivorromania.oficial pentru tot.

Vreau sa le multumesc pentru ca au acceptat-o in emisiune si au ajutat-o sa isi implineasca acest vis. Ii multumesc lui @daniel.pavel.8 pentru ca se poarta atat de uman cu toti concurentii si asta a fost de mare ajutor pentru ei. El inca nu stie, dar ii multumesc din nou si lui @andrei.krisan pentru cum a avut grija de fete. Nu as vrea sa omit pe nimeni dintre Faimosi, Carmen s-a inteles cu toata lumea si cu siguranta le va multumi si personal. Si nu in ultimul rand, va multumesc voua pentru ca ne-ati fost alaturi in aventura asta.

Am citit toate comentariile de aici si de pe pagina @survivorromania.oficial . Va multumesc tuturor.

Sunt oameni, nu multi, care sunt voinici din fotoliu, din fata televizorului si care ar fi facut mai bine decat Carmen, ar fi alergat mai repede, ar fi tintit mai bine, uitand ca ea a spus de la inceput ca nu e o fire sportiva. Carmen si-a dorit sa mearga la Survivor ca lectie de viata si ca sa viseze la marele premiu… nu suntem ipocriti. Nu e mereu cea mai buna pe traseu, dar mi-am dat seama ca Survivor nu este doar despre a fi bun pe traseu, ci si despre a fi om. Merita Carmen sa castige “doar” cu aceasta calitate? Sunteti alaturi de mine ca sa o sustinem? Fie ca “cel mai om” dintre supravietuitori sa castige.”, a scris Alex Militaru.

Sursă foto: Carmen Grebenișan/Instagram, Alex Militaru/Instagram

