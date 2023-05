Ce mesaj transmite Theodor Andrei înainte de a urca pe scena de la Eurovision 2023: „Am încredere în valoarea emoțională a piesei”

Theodor Andrei, în vârstă de 18 ani, este reprezentantul din acest an al României la Eurovision. El va concura astăzi, în a doua semifinală a concursului, cu melodia „D.G.T. (Off and On)”. Tânărul spune că are foarte mare încredere în valoarea emoținală a piesei și îi roagă pe românii aflați în străinătate să susțină prin vot rock-ul românesc.

Semifinala 2, care se desfăşoară la Liverpool (Marea Britanie), va fi transmisă în direct, pe 11 mai, de la ora 22.00, pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+. Românii din țară nu îl pot vota pe Theodor Andrei, conform Regulamentului concursului, dar cei aflați în străinătate o pot face prin SMS cu textul "03" la numărul destinat țării în care se află. Numerele de telefon/SMS precum şi tarifele aferente vor fi afişate în fiecare ţară de către televiziunea publică ce transmite competiţia muzicală, potrivit tvr.ro.

Înainte de a păși pe scenă, Theodor Andrei le-a transmis românilor un mesaj, prin care îi îndeamnă să-l susțină:

„JOI - 11 MAI - Ziua cea mare! A 2-a Semifinala Eurovision 2023! Semifinala mea. Noi avem numarul de intrare 3! Am mare mare nevoie de ajutorul tău! La ora 22:00 pe TVR începe show-ul și votul aparține 100% publicului! Numerele de România nu mă pot vota, întrucât sunt reprezentantul României, însă, dacă ai cunoștințe în afara țării, ne-ar ajuta super super mult să le mobilizezi cât mai repede să ne voteze.Sper să îți placă! Eu am mare încredere în piesă, în valoarea ei emoțională și în show-ul cu personalitate și Rock'N'Roll! Poți asculta piesa peste tot pe streaming și celelalte clipuri pregătite în perioada asta (cu Denis Belu și Robert Ghinea) pe canalul meu de YouTube! Pentru un Eurovision altfel. Merci muuult, mult de tot, și abia aștept să vezi ce surprize am pregătit!”





Piesa României de la Eurovision 2023 a fost criticată dur la emisiunea „Adresse Liverpool”, televiziunea de stat din Norvegia, unde au fost analizate piesele de la concursul de anul acesta, potrivit stirileprotv.ro. Celebritățile prezente în emisiune au comentat melodiile de la Eurovision 2023, iar Theodor Andrei a primit doar note de 1 și 2, situându-se pe ultimul loc.

La Eurovision, România s-a clasat de două ori pe locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată pe locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Sursă foto: Instagram: theodorandreiofficial/ Getty Images



