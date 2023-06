Ce notă a luat Jador la Bacalaureat? "Am fost olimpic la mate! Am fost bun rău la școală"

În trecut, în cadrul unui vlog realizat de Selly , citat de newscaffe , artistul a fost intrebat ce nota a obtinut la Bacalaureat!

Jador a marturisit ca a luat examentul cu nota 7,24.

“Eu vin dintr-un mediu în care nimeni nu avea treabă cu facultatea. Totul era sub nivelul mării, în satul ăla. Eu am fost cel mai rău privit copil dintre toți și am luat Bacul."

Într-un alt blog, de data aceasta acum câteva zile , imediat după ce a anunțat retragerea din muzică, Jador a povestit că a fost olimpic la matematică. Vezi fotografii cu Jador în Galeria Foto

"Am fost olimpic la mate! Nu știi? Am fost olimpic la mate! Nu, nu în clasa a patra! Și în liceu! Eram bun rău la școală! Vezi că îmi dpdeau ăia premiu numai că eram cel mai bun la mate! Ziceau, hai, dacă te duci la olimpiadă, îți dăm premiul întâi. Bine, hai, că mă duc. (...) Mai știu în continuare, dar am mai uitat!"

Artistul a povestit și alte lucruri care au surprins:

„ Mi-aș dori să fiu o zi cerșetor, o zi rege, o zi parlamentar, o zi vlogger. Să experimentez viața. (...) Să fiu în comă pentru un an. Mi-ar plăcea să mor, să fiu în moarte clinică. Aș vrea să văd ce e acolo, să mă asigur. Ceva se întâmplă. Vreau să știu ce se întâmplă, sunt curios tare, aș vrea să experimentez treaba asta și să revin. Să le spun tuturor."

Jador și-a anunțat de curând retragerea în condițiile în care a povestit că are probleme de sănătate. Pentru că mulți s-au gândit inclusiv la cancer de colon, diagnostic pe care l-au avut și părinții săi, în același vlog a dat mai multe lămuriri:

„Mi-e un pic răuț acum. Da e operabil, e ok. Partea nasoală e că o să mă las de cântat. În rest, ce să am...Mai mult decât o posibilă moarte...O îmbrățișez și pe ea dacă vine. Nu-mi e frică de ea. Doar că nu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, pentru că am fost golan o perioadă. M-am cumințit acum. Poate că ăsta este și testul”, a spus Jador.

, a mai spus Jador. „Am muncit toată viața să ajung aici și acum nu îmi vine să cred. Din decembrie o să întrerup activitatea. Până atunci mai am câteva piese de scos, câteva filmări pentru videoclipuri. Mă simt ciudat, n-aș vrea să vorbest despre asta.”a mai spus Jador. Vezi fotografii cu Jador în Galeria Foto

Sursă foto: Instagram jador_adevarat

Vezi și: "Eroii fast", o campanie care salvează vieți