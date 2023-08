Ce părere are Florin Călinescu despre Gheboasă și scandalul care s-a iscat după Untold. „Dacă asta înseamnă progres...”

Florin Călinescu, unul dintre cei cunoscuți oameni de televiziune din România, și-a spus părerea despre scandalul care s-a iscat la Untold, vizavi de prestația lui Gheboasă. Cântărețul a fost de Jandarmeria Cluj cu suma de 1.000 de lei, pentru „proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică”.

Concertul lui Gheboasă de la Cluj a împărțit românii în două tabere. În timp ce multe persoane au criticat versurile melodiei „Dă-i țiganca” pe care trapperul a fredonat-o, alții i-au luat apărarea, spunând că nu este primul artist care folosește cuvinte vulgare în versuri. Mai mult, chiar și unii colegi de breaslă l-au susținut, spunând că Gheboasă nu a venit să facă educție în rândul copiilor.

Invitat la un post de știri, Florin Călinescu și-a exprimat opinia vizavi de acest scandal.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine. Băiatu în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia. E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență”, a declarat Florin Călinescu

Sursă foto: Facebook/ Florin Călinescu, Instagram/ Gheboasă

