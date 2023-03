Ce posta Deea Maxer cu 15 ore înainte de a anunța divorțul de Dinu Maxer

Deea Maxer și Dinu Maxer au anunțat că divorțează , după 14 ani de mariaj și 18 ani de relație. Cei doi au lămurit lucrurile, simultan, pe rețelele sociale. Însă, Deea Maxer a dat de înțeles că totul s-a terminat cu mult înainte să anunțe divorțul.

Deea Maxer și Dinu Maxer au nevoie de timp și liniște pentru a trece cu bine peste această perioadă delicată din viața lor. Divorțul lor neașteptat a surprins pe toată lumea, însă pentru ei totul era clar de multă vreme.

„Am decis sã ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru aceasta călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer!”, anunța Deea Maxer pe Instagram.

Un mesaj identic a fost postat de Dinu Maxer, în același timp, semn că cei doi și-au coordonat bine marele anunț.

Însă, ei știau de mai multă vreme că relația lor e la final, iar Deea Maxer a dat de înțeles, tot pe rețelele sociale, că e gata să facă acest pas.

Deea Maxer și Dinu Maxer au doi copii împreună, o fată și un băiat. Ei au anunțat că vor să treacă printr-un divorț lipsit de scandal și expunere mediatică, pentru a se asigura că cei doi copii ai lor nu vor avea de suferit.

