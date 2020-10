Ce reacție au avut cei din familia lui Carmen Simionescu atunci când au aflat că ea a fost Leoaica la Masked Singer

Pe contul ei de Instagram, Karmen a postat și un mesaj:

“În sfârșit pot spune adevărul lumii, faptul că eu am fost leoaoica la cea dintâi ediție @maskedsingerromania! Sunt mândră că am făcut parte din cel mai frumos show de televiziune din România și sper că a ajuns la sufletele voastre! . A fost una dintre cele mai frumoase și provocatoare experiențe din carieră mea de artist de până acum, a fost locul unde am petrecut 12h pe platourile de filmare, unde am cunoscut oameni minunați și a fost un prilej să mă cunosc mai bine și mă redescopăr!”