Ce s-a întâmplat cu o profesoară după ce a fost concediată pentru că a devenit model OnlyFans

Sarah Seales, o fostă profesoară în vârstă de 41 de ani din Indiana (SUA), cunoscută în mediul online drept Sarah Juree, a fost concediată de la locul de muncă după ce s-a aflat că a devenit model OnlyFans.

Femeia, care fusese profesoară timp de 20 de ani, a rămas fără loc de muncă, însă acest lucru nu a întristat-o deloc, chiar dacă fanii ei de pe OnlyFans aveau fantezii care implicau și job-ul ei. După cum spune chiar Sarah Juree, după ce a fost concediată de la școală, a reușit să câștige din OnlyFans aproximativ 17.000 de dolari. Iar suma totală pe care a obținut-o datorită platformei XXX este de 75.000 de dolari!

„Îmi plăcea foarte mult meseria de profesor. Munca mea consta în a vorbi cu elevii despre diferitele cariere pe care doreau să le urmeze în știință, tehnologie, inginerie și matematică. Cu toate că aveam un loc de muncă full-time, mai aveam și alte cinci activități secundare, pentru a avea un buget care să-mi permită să trăiesc ca mamă singură. În fiecare zi predam, după care mă ocupat de celelalte job-uri, până mergeam la culcare. Mă simțeam copleșită de efort și de multe ori plângeam noaptea. Copiii mei începuseră să mă numească «mama tristă». Am devenit din ce în ce mai deprimată. O prietenă și-a făcut cont pe OnlyFans în aprilie 2022 și mi-a spus că a câștigat 10.000 de dolari într-o lună. Am decis să încerc și eu, așa că mi-am făcut cont pentru a vinde fotografii nud. Totul s-a întâmplat în vacanța de vară, iar în doar câteva zile, cineva a copiat pozele și le-a trimis la școală. Așa că am fost concediată, după 20 de ani. Însă acest lucru mi-a dat o nouă direcție în viață, astfel că în doar șase luni deja câștigasem mai mulți bani decât era salariul meu pe un an. Ca și profesoară câștigam 55.000 de dolari pe an, iar în șase luni de OnlyFans am făcut 58.000 de dolari. Doar într-o singură lună am reușit să fac 17.000 de dolari! Asta imediat după ce am fost concediată. În total, din OnlyFans am câștigat 75.000 de dolari. Venitul meu lunar variază între 3.000 și 10.000 de dolari. Dar muncesc mult pentru a ajunge la aceste sume. Trebuie să-mi fac multă reclamă, să-mi promovez contul de OnlyFans pe toate site-urile de socializare. Dacă un bărbat mă adaugă pe rețelele de socializare, îi accept prietenia și îi trimit contul meu de OnlyFans, pentru a se abona. Fac aproximativ patru postări pe OnlyFans, iar cei care vor să mă vadă trebuie să plătească un abonament care costă 9,99 dolari pe lună”, a spus Sarah Seales.

Chiar dacă spune că a fost devastată după ce a fost concediată și că mulți internauți i-au scris că are celulită și vergeturi, Sarah Juree afirmă că a lucrat foarte mult la încrederea în sine, iar acum nu mai ascultă ce spun toți haterii.