Ce schimbare! Cum arăta Simon Cowell înainte de implanturile cu botox

În ultimii ani, Simon Cowell a avut parte de o transformare corporală destul de impresionantă făcută cu ajutorul implanturilor și operațiilor estetice.

Simon Cowell, în vârstă de 59 de ani, și-a schimbat radical stilul de viață. Pe lângă faptul că acesta a optat pentru aplicarea operațiilor estetice, inventatorul celebrului format TV "Got Talent" a ales să-și schimbe și regimul alimentar.

Conform The Sun, doctorul Nyla Raja, cunoscută pentru implanturile și operațiile estetice, a declarat că artistul care va împlini în luna octombrie 60 de ani și-a făcut făcut implanturi cât a fost nevoie, făcute într-o manieră foarte echilibrată.

