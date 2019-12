Ce-și dorește Mariah Carey de Crăciun. Printre altele, o vilă de 22 milioane de dolari și sanie trasă de reni

Când Mariah Carey a scris celebra piesă ”All I Want For Christmas Is You”, aceasta nu a fost chiar sinceră - în realitate, își dorește un pic mai mult.

Diva mărturisește că este obsedată de Crăciun și nu exagerează. Aceasta spune că, în fiecare an, pentru ea, Crăciunul este o ”punere în scenă ostentativă”.

Carey a crescut în sărăcie în Long Island, New York, unde mama ei de origine irlandeză a fost ostracizată de familie pentru faptul că s-a căsătorit cu un bărbat de culoare din Venezuela.

Când Mariah a împlinit 3 ani, părinții ei au divorțat, iar ea și fratele ei au fost crescuți doar de mamă, o fostă cântăreață de operă, în timp ce sora ei a rămas cu tatăl.

Crăciunul a rămas o rază de lumină în copilăria sărăcăcioasă a artistei. ”Mama mea nu prea avea bani. Încerc să facă sărbătoarea cât mai frumoasă, chiar dacă împacheta fructe în loc de cadouri”.

Așa că Mariah și-a făcut o promosiune: ”În viața mea, o să mă asigur că fiecare Crăciun este grozav. Vreau să-l fac magic pentru copiii mei”.

Astfel, iată cum sărbătorește acum Crăciunul Mariah Carey. Pe 23 decembrie, aceasta va zbura la Aspen, Colorado, cu un avion particular, alături de familia sa extinsă.

Anturajul ei îi include pe fostul soț, Nick Cannon, gemenii de 8 ani, Moroccan și Monroe, dar și prieteni și alte rude. Aceștia vor petrece sărbătorile într-o vilă cu cinci dormitoare, în valoare de 22 milioane de dolari, pe care Mariah plătește 10.000 de dolari pe noapte.

Chiar dacă se află într-o stațiune de schi, Mariah insistă să aibă la dispoziție tunuri de zăpadă, în cazul în care natura nu-și urmează cursul.

În fiecare cameră, există un brad, împodobit cu poze de familie Polaroid, felii de portocală uscată și bețe de scorțișoară. Bradul din livind, înalt de aproape 6 metri, este acoperit cu decorațiuni aurite.

Seara, familia primește vizita lui Moș Crăciun - care sosește într-o sanie trasă de reni - și cu toții pozează sub brad.

Gemenii artistei sunt inundați de cadouri, apoi toată lumea participă la un ospăț regal care include friptură de curcan, piure de cartofi, sos de merișoare și alte delicatese.

Mariah Carey a scris piesa ”All I Want For Christmas Is You” acum 25 de ani, în timp ce își decora bradul și privea filmul clasic t's A Wonderful Life. Alături de colaboratorul său, Walter Afanasieff, s-a așezat la pina și a tradus cele mai fericite amintiri ale sale într-un cântec festiv. Totul a durat 15 minute. Lansat în 1994, a devenit cel mai bine vândut cântec modern de Crăciun

Din păcate, în 2019, aceeași piesă, ”All I Want For Christmas Is You”, a fost votată cea mai enervantă melodie legată de sărbătorile de iarnă.

