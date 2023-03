Ce substanțe a consumat Ana Morodan înainte de a se urca la volan și de ce sunt periculoase

Ana Morodan a fost surprinsă conducând sub influența alcoolului și a unor substanțe psihotrope puternice. „Contesa Digitală” s-a ales cu trei dosare penale. Deși susține că nu s-a drogat, Ana Morodan ar fi putut ști că medicamentele pe care le-a consumat îi pot pune în pericol viața.

Ana Morodan a respins categoric acuzația că s-ar fi drogat, însă a recunoscut că a consumat medicamente „pe rețetă” care conțin o clasă de substanțe psihoactive periculoase.

Denumite generic benzodiazepine, acestea sunt o clasă de substanțe folosite de regulă pentru tratarea anxietății, depresiei, problemelor de somn și chiar epilepsiei. Datorită eficienței lor în tratarea afecțiunilor, sunt unele dintre cele mai prescrise medicamente de către medicii psihiatri.

Printre cele mai cunoscute benzodiazepine se numără diazepamul (Valium), alprazolamul (Xanax), lorazepamul (Anxiar), bromazepamul, midazolamul și tetrazepamul.

În combinație cu alcoolul, aceste medicamente au un efect devastator, afecând capacitatea de concentrare, coordonarea, dar și capacitatea de a conduce autovehicule. Supradoza poate fi fatală.

Ana Morodan: „Am făcut o greșeală”

Ana Morodan și-a recunoscut vina, declarând la poliție că nu obișnuiește să consume substanțe interzise.

„Într-adevăr, am făcut o greşeală şi am condus fără carnet. Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri. Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină”, a declarat vedeta la ieșirea de la audieri.



Sursa foto: Ana Morodan

Într-o postare pe rețelele sociale, Ana Morodan și-a cerut iertare pentru că și-a dezamăgit admiratorii:

„Pentru copiii care mă urmăresc și visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită.

Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoascatoare că nu am făcut și mai mult rău”, a scris Ana Morodan pe rețelele sociale.

Ana Morodan, reținută și plasată sub control judiciar

Ana Morodan a fost reținută de poliție după ce a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii. Ulterior, ea a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Filmul evenimentelor

Miercuri după-amiază (ora 16:00), Ana Morodan a fost oprită în trafic, în București, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Ea a continuat deplasarea și a lovit două mașini. Ana Morodan a refuzat recoltarea de probe biologice și s-a ales cu dosar penal pentru sustragerea de la obligativitatea prelevării probelor biologice. Vezi primele imagini cu Ana Morodan oprită de poliție !

Polițiștii i-au suspendat permisul de conducere.

Citește și: Vedetele și fanii îi iau apărarea Anei Morodan și o încurajează. Ce i-au transmis Adelina Pestrițu sau Elena Gheorghe

În aceeași zi, în jurul orei 22:30, Ana Morodan a fost oprită din nou în trafic, unde s-a constatat că avea permisul suspendat și o concentrație de alcool de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, aparatul DrugTest a indicat prezența substanțelor psihoactive.

Polițiști au întocmit alte două dosare penale, pentru infracțiunile prevăzute la art. 335 alin. 2 (conducere cu permisul suspendat) și 336 alin. 2 (conducere sub influența substanțelor psihoactive, fără permis) din Codul Penal.

Fotografii: @anamorodan

Vezi și VIDEO: