Ce succes are Liviu Dragnea cu rețetele de pe YouTube | VIDEO Care sunt cele mai populare clipuri

Liviu Dragnea nu mai poate ocupa nicio funcție publică până în iulie 2024, astfel că politicianul a ales să se exprime în rețete. Fostul lider PSD și-a inaugurat canalul de YouTube în luna aprilie a acestui an și are deja o comunitate de peste 18.600 de abonați. Ce succes are Liviu Dragnea cu show-ul „Bucătăria de acasă”.

Ieșirea din politică este doar temporară pentru Liviu Dragnea, care nu poate să ocupe funcții publice și să fie ales în fruntea unor instituții de interes public până la data de 15 iulie 2024. Atunci expiră interdicția stabilită de instanță, în urma celor două condamnări pe care le are.

Dragnea poate candida la alegerile parlamentare din 2024 sau chiar la prezidențiale, însă până atunci menține legătura cu electoratul și admiratorii săi prin intermediul show-ului de gătit Bucătăria de acasă.

„Bun venit la Bucătăria de acasă. Pentru cei foarte puțini care nu mă știu, numele meu este Liviu Dragnea. Vreau să încercăm în aceste filmulețe să descoperim împreună niște rețete de mâncare, rețete ușoare și, foarte important, foarte gustoase, și foarte sănătoase”, spunea politicianul în primul său clip de pe canalul de YouTube.

Clipul în care gătește mâncare de fasole teci este și cel mai popular dintre toate episoadele urcate până acum, cu peste 510.000 de vizionări.

VIDEO Rețete Liviu Dragnea - cele mai populare clipuri

Dacă episodul 1 al show-ului culinar a fost urmărit intens și din simplă curiozitate, Liviu Dragnea a avut succes cu unele dintre rețetele sale ulterioare.

Clipul cu rețeta de orez cu legume și ciuperci a fost urmărit de 115.000 de ori în ultima lună, iar cel în care gătește mâncărică de ciuperci, „pregătită în mod tradițional cu ingrediente proaspete și iubire”, a urcat până la 52.000 de vizionări.

Celebra Jamila a reacționat când a aflat că Dragnea s-a apucat de gătit . Declarația ei de pe rețelele sociale a stârnit numeroase comentarii.

Liviu Dragnea nu doar gătește în clipurile sale, ci trimite adesea săgeți către foștii adversari politici sau către cei aflați azi la conducere, semn că pregătește o revenire pe prima scenă a politicii românești.

De ce a stat Liviu Dragnea la închisoare

Fostul lider PSD a petrecut doi ani și două luni după gratii, din condamnarea de 3 ani și 6 luni primită în dosarul DGASPC.

Acuzat de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual, Liviu Dragnea a fost încarcerat fiindcă a intervenit, susține DNA, pentru angajarea a două femei la Direcția de Protecția Copilului Teleorman. În dosar a fost implicată și fosta soție a politicianului, Bombonica Dragnea.

În iulie 2021 , Dragnea a fost eliberat din penitenciar, iar la ieșire a fost așteptat de iubita lui de atunci, Irina Tănase. Cei doi s-au despărțit la scurt timp după eliberare, iar Irina Tănase a vorbit despre „cel mai dureros moment” .

În luna mai a anului 2021, Liviu Dragnea a fost trimis în judecată în dosarul Vizită la Trump, pentru trafic de influență și folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite.

De asemenea, Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA, în octombrie 2022, în dosarul Tel Drum. Dragnea e acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și alte infracțiuni.

