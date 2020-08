Ce vedete s-au înscris pe Only Fans și sumele fabuloase pe care le câștigă

După ce s-a aflat că Bella Thorne a câștigat un milion de dolari într-o singură zi pe un site cu conținut pentru adulți, probabil că din ce în ce mai multe „vedete” vor dori să își rotunjească veniturile atât de ușor. Desigur, nu e vorba de vedete de top, ci mai degrabă de „dive” din lumea reality show-urilor sau „influencerițe”. Cu toate astea, pe Only Fans o găsiți până și pe Cardi B, care nu duce deloc lipsă de cash :)

Ce vedete sunt pe Only Fans

Only Fans este un fel de Instagram, dar cu conținut mai explicit. Însă se pare că unoeri nu chiar atât de explicit pe cât și-ar dori fanii :)

Daily Mail scrie că Bella Thorne le cere abonaților 16 dolari pe lună, plus bacșiș, pentru poze similare cu cele pe care le postează gratis pe Instagram. „Merită banii?”, se întreabă cei de la Daily Mail.

Cardi B a câștigat și ea milioane de pe urma pozelor și filmuletelor sexy pe care le postează pe acest site controversat.

Blac Chyna, fostă prietenă a lui Kim Kardashian și femeie cu care fratele divei are un copil, cere 50 de dolari pe lună pentru accesarea conținutului postat de ea. Vedeta, care a apărut și în reality show-ul Keeping Up With The Kardashians, le cere fanilor 950 de dolari ca să intre în videocall cu ea.

Courtney Stodden, cunoscută publicului ca „mireasa minoră”, și-a rotunjit și ea veniturile datorită fanilor care plătesc să o vadă în ipostaze sexy. Aceasta nu are o reputație tocmai bună în showbiz, fiind cunoscută pentru faptul că s-a căsătorit la numai 16 ani (acum are 25) cu un bărbat de 52 de ani. Este vorba despre un actor cunoscut din popularul serial Lost - Doug Hutchinson. Relația lor a fost plină de năbădăi, cu multe răsturnări de situație, despărțiri și împăcări, însă într-un final cei doi și-au spus adiosarcina.

Lauren Goodger, un fel de Kim Kardashian a Marii Britaniei, devenită celebră în urma apariției într-un reality show, și-a făcut și ea cont de curând. Deși nu are chiar o siluetă 90-60-90, formele sale voluptoase îi atrag pe mulți bărbați. Vedeta nu a făcut un secret din faptul că a apelat la operațîi estetice pentru a arăta astfel.

Cu toate astea, nu recunoaște nici în ruptul capului că și-a pus implanturi fesiere, desi fanii o acuză mereu de acest lucru. Lauren și-a mărit sânii și cârcotașîi spun că și-ar fi mărit și fundul pentru a arăta că surorile Kardashian.

Actorul Ansel Elgort și-a făcut și el cont, însă în scopuri caritabile, ceea ce este de admirat. El va dona banii strânși unei cauze nobile.

Și fostul luptător de wrestling Enzo Amore are cont pe Only Fans.