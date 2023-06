Cea mai așteptată comedie a anului, “Încă Două Lozuri”, intră în cinematografe în această toamnă

Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol revin pe marile ecrane cu Încă Două Lozuri. Cea mai așteptată comedie a anului a avut deja premiera la Festivalul Internațional de Film Transilvania TIFF, iar cele două proiecții au fost urmărite, la fel ca în 2016, cu sălile pline.

Filmul Încă Două Lozuri va putea fi urmărit în cinematografele din toată țara în această toamnă. La 7 ani de la succesul răsunător al comediei Două Lozuri (2016), un film apreciat atât de publicul larg, cât și de critici la festivalurile internaționale- Sile, Dinel și Pompiliu se întorc cu noi peripeții, adaptate zilelor noastre. Comedia savuroasă, scrisă și regizată de Paul Negoescu, surprinde ideea îmbogățirii peste noapte, în era digitală a anului 2023 și prețul scump plătit de unii dintre cei care au pariat pe criptomonede- o trecere subită de la extaz la agonie.

Comedia Încă Două Lozuri a fost filmată timp de 20 de zile în perioada septembrie - octombrie 2022 și aprilie - mai 2023. Printre locațiile unde s-a filmat pelicula se numără București, Slatina, Craiova, Curtea de Argeș, Ploiești, Băiculești, Decindea, Giurgiu, Mihai Bravu, Corabia, Limanu și Platourile Giulești. Echipa a revenit și în locuri în care s-a filmat în urmă cu 7 ani. A observat cu această ocazie cât de mult s-au schimbat unele orașe din 2016 încoace. Au găsit în Turnu Măgurele, Alexandria sau Ploiești străzi mai aglomerate de mașini, clădiri refăcute, altele distruse, așa că anumite decoruri au fost recreate de la zero, într-un platou de filmare.

Sile iese din închisoare cu ideea să se îmbogățească minând criptomonede. Împreună cu Dinel și Pompiliu îl cunosc pe Ionuț, premiantul județului, cu ajutorul căruia reușesc să mineze criptomonede în valoare de 6 milioane de euro, pe care le stochează pe un stick USB. Dinel e responsabil de păstrarea în siguranță a stick-ului, dar reușește performanța să-l piardă foarte repede, așa că cei trei pornesc în căutarea lui. Din distribuția filmului fac parte următorii actori: Dragos Bucur, Dorian Boguță, Alexandru Papadopol, Iulian Postelnicu, Rodica Lazăr, Mihai Bobonete și Ilona Brezoianu.

“În 2016, când am mers cu Două Lozuri la TIFF nu aveam nicio presiune pentru că lumea nu știa la ce să se aștepte, știau doar că e o comedie. Anul acesta când am ajuns cu Încă Două Lozuri la TIFF s-a acumulat foarte multă presiune. Pentru că în acești 7 ani cele mai întâlnite întrebări erau “Ce culoare are mașina?” și “Pe când Două Lozuri 2”. Presiunea a fost foarte mare pe noi pentru că știam că lumea se așteaptă să vadă un film cel puțin la fel de bun ca primul. Am primit foarte multe reacții pozitive după proiecție. Sunt fericit că am fost la Cluj pentru că al doilea film pare că repetă traseul primului film și sper ca “Încă Două Lozuri” să aibă succesul pe care l-a avut primul film”, a declarat actorul Dorian Boguță.

“Filmul a fost primit foarte bine, s-a râs unde trebuia să se râdă, s-a aplaudat în timpul filmului la anumite secvențe, iar la final au fost spectatori care au zis că le-a plăcut filmul mai mult ca primul. Mai mult, au fost și spectatori care nu văzuseră prima parte și care au zis, la final, că vor căuta să vadă primul film, că ăsta nou le-a plăcut mult”, a spus regizorul Paul Negoescu.

“Așteptăm de 7 ani să ne întoarcem în cinematografe cu Sile, Dinel și Pompiliu, împreună cu Dacia lor neagră. Ne-a bucurat felul în care filmul a fost primit de public la TIFF. Oamenii chiar au savurat comedia. Din toamnă așteptarea ia sfârșit și pentru restul fanilor filmului. “Încă Două Lozuri” va face să râdă peste un milion de români”, a declarat actorul Dragoș Bucur.

“În 2016, când "Două Lozuri" bătea recordurile de audiență din cinematografe, lumea arăta puțin diferit. Acum am încercat cu toții să adaptăm subiectul noului film vremurilor actuale și " Încă Două Lozuri" să nu se constituie ca o continuare a primei părți, ci ca o comedie de sine stătătoare”, a adăugat Alexandru Papadopol.





Dragoș Bucur și Dorian Boguță, în centrul unor controverse

O comedie atipică avea nevoie și de o campanie de comunicare pe măsură. Echipa filmului și-a dorit o comunicare subtilă cu publicul, care să ofere fanilor filmului câte un indiciu despre ceea ce vor putea savura, în cinematografe, în această toamnă. Astfel, povestea lui Dragoș Bucur care investit într-o afacere cu criptomonede a stârnit reacții puternice în media. La fel și scandalul iscat de 1 mai, la mare, de către Dragoș Bucur și Dorian Boguță, când cei doi nu au fost lăsați să între în clubul Fratelli din Mamaia, iar apoi au fost opriți de polițiști în drum spre Vama Veche. Cele două acțiuni au făcut parte din campania de teasing a lansării filmului Încă Două Lozuri, care a fost realizată cu sprijinul Fratelli, Cancan.ro și Poliția Locală Constanța. Campania de comunicare va continua până după lansarea filmului în cinema.

Despre Două Lozuri (2016)

Primul film, Două Lozuri s-a văzut pentru prima dată, tot la TIFF, în 2016. Ambele proiecții s-au ținut cu sălile pline. Filmul Două Lozuri a fost văzut de 134.421 de spectatori în cinematografele din România și a fost difuzat la TV de HBO, PRO TV, PRO Cinema și Cinemaraton și pe platformele de streaming HBO MAX și Netflix. În weekend-ul premierei filmul a făcut record de încasări și spectatori, iar încasările totale ale filmului au atins recordul absolut pentru un film românesc.

Filmul a avut succes și în afara țării, fiind achiziționat și difuzat în SUA, Italia, China, Marea Britanie și Irlanda și a avut parte de o primire critică foarte bună. În săptămâna lansării filmului în SUA a fost numit Alegerea săptămânii (Critics' pick) în New York Times și a primit cronici foarte bune în presă (Variety, FilmWeek, NYT, The Hollywood Reporter), având un scor de 92% pe site-ul RottenTomatoes.

În plus, filmul a participat și a fost premiat la mai multe festivaluri internaționale precum Zurich, Shanghai, Salonic, Namur, Beijing, Hong Kong, Sao Paolo, Monte Carlo, Minneapolis etc. Două Lozuri este unul dintre puținele filme care au avut succes atât la public, cât și la critică și în festivaluri de specialitate.