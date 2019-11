Cel mai apreciat costum de Halloween. Artista care s-a transformat în protagonistul din ”Peaky Blinders”

Geri Halliwell, una dintre membrele trupei Spice Girls, aka Ginger Spice, a ales un costum de Halloween de-a dreptul provocator pentru acest an.

Aceasta s-a costumat ca liderul gangsterilor din serialul BBC ”Peaky Blinders”, Thomas Shelby.

Faimoasa grupare ”Peaky Blinders”, originară din Birmingham, Anglia, era renumită pentru faptul că aranja curse de cai, așa că Geri Halliwell a folosit un cal real pentru a-și completa deghizarea.

”No rest for you in this lifetime, maybe the next," spune Geri Halliwell, citând una dintre cele mai faimoase replici ale lui Thomas Shelby.

Fanii artistei s-au îndrăgostit de look-ul ei și chiar au complimentat-o pentru accentul ei, remarcând faptul că vorbește foarte bine, chiar dacă este din Watford.

”Accent brummie mai bun decât al actorilor din distribuție! Foarte bine, Geri”, a comentat un fan din Birmingham.

