Cel mai onest taximetrist din România: a returnat o sumă colosală, pierdută de un client în taxiul său

Dacă vă îndoiați de bunătatea unor semeni care parctică taximetria, aflați că există și oameni cinstiți în această breaslă. Poate chiar mai mulți decât v-ați aștepta. Constantin Ionescu, din Botoșani, este unul dintre ei.

Taximetristul din Botoșani care a devenit erou în orașul natal este un om simplu, „cu frică de Dumnezeu” și mult bun simț. Constantin Ionescu, în vârstă de 63 de ani, a impresionat o comunitate întreagă cu gestul său nobil: a returnat o sacoșă plină cu bani, uitată de un client de-ai săi după o cursă prin oraș.

Bărbatul, care a povestit totul pentru botosaneanul.ro, a dezvăluit că nu s-a gândit nicio secundă să păstreze banii, circa 40.000 de euro după estimările sale.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă”, a povestit taximetristul pentru sursa citată.

El a anunțat dispeceratul pentru a-l ajuta să-l găsească pe posesor. Era vorba de un vârsnic de 80 de ani, care i-a mulțumit cu ochii în lacrimi pentru că nu a fost tentat să-i ia banii. După ce i-a returnat sacoșa, taximetristul s-a oferit să-l ducă cu mașina la destinație, pentru a nu se expune riscului de a fi prădat pe stradă.

„Mi-o zis: ‘Hai să vă dau ceva!’. Nu-mi trebuie nimic, eu îs mulțumit... până la urmă mi-o dat o hârtie de 200 de lei”, a povestit bărbatul.



FOTO: Botoșăneanul/YouTube

Premiat de clubul de fotbal FC Botoșani

După ce povestea lui Constantin Ionescu a căpătat notorietate, reprezentanții clubului de fotbal FC Botoșani au decis să-l recompenseze și ei pe taximetrist. Într-o postare pe Facebook, clubul a anunțat că are o răsplată pentru un om bun.

„Atunci când ne dorim o societate prosperă, trebuie să încercăm să o îmbunătățim fiecare dintre noi, în mod individual. Aceasta este lecția pe care ne-a oferit-o Constantin Ionescu, un taximetrist din Botoșani care, în mod altruist, a returnat clientului său o sumă importantă de bani, pe care acesta o uitase în mașina sa.

Și, pentru că FC Botoșani susține oamenii de valoare ai comunității, l-am invitat pe domnul Constantin Ionescu la partida de sâmbătă, împotriva celor de la Oțelul Galați, oferindu-i un tricou semnat de către jucătorii echipei noastre, dar și un abonament pentru meciurile de pe teren propriu din acest sezon”, au scris aceștia pe rețeaua socială.

Fotografii: Botoșăneanul YouTube

