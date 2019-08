Cele 12 minute de glorie ale lui Michael Jackson de la Super Bowl 1993. Ce recorduri a stabilit megastarul

Finala Super Bowl din 1993 a fost un punct de cotitură pentru cel mai urmărit show din SUA. Grație lui Michael Jackson, fanii sportului rege peste Ocean și-au schimbat comportamentul în timpul pauzelor meciurilor.

Michael Jackson a „resuscitat” audiența în timpul singurei sale reprezentații live de la Super Bowl. În 1993, Regele muzicii pop a aceeptat să cânte în timpul pauzei meciului de fotbal după ce organizatorii au dat curs unei solicitări bizare venite din partea megastarului. Michael Jackson a refuzat un onorariu de un milion de dolari, însă a cerut NFL să doneze 100.000 de dolari în contul Fundației Heal the World și a solicitat postului TV să ofere spațiu publicitar pentru o campanie umanitară a fundației create de el.

Pe 4 februarie 2019, la câteva ore după terminarea Super Bowl, familia lui Michael Jackson a distribuit pe Twitter un moment emoționant din timpul prestației megastarului de la Super Bowl 1993.

Flashback to 1993 when @michaeljackson rocked the stage at the #SuperBowl XXVII halftime show.???? pic.twitter.com/I3UPb5WfnS