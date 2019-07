(P) Cele mai bune telefoane cu Android disponibile în 2019

Anul 2019 aduce pe piață telefoane cu Android care au specificații cu mult mai bune față de modelele din anii trecuți. Vorbim despre un design modern, subțire și cu margini aproape invizibile, procesoare puternice, camere foto care se apropie de performanța unui aparat digital și baterii mai rezistente.

Desigur, în fiecare an sunt lansate pe piață zeci de noi modele de smartphone cu Android și este destul de greu să stabilim un top al celor mai bune. Anul acesta, la fel ca și anii trecuți, se remarcă în special câțiva mari producători de telefoane, care se întrec pentru primele locuri în clasament:



Samsung, Huawei, OnePlus și Google.

Iată câteva dintre cele mai bune telefoane cu Android pe care le poți găsi acum în magazine: Samsung Galaxy S10 Plus Acest model, lansat în primăvară, este cel mai bun din lista cu telefoane Samsung pe care o poți găsi acum în magazinele de la noi din țară. Telefonul are o inovație deosebită: senzorul de amprentă este integrat în ecran. În plus, vine cu o baterie foarte rezistentă, de 4.100 mAh și are nu mai puțin de 5 camere foto în total: două frontale și trei pe spate.

Ecranul de 6,4 inci este fără margini, datorită noului tip de display Infinity, nu are decupaje, doar cu un mic orificiu pentru senzorii foto din față. Procesorul este foarte puternic – Snapdragon 855 – cel mai bun pe care îl găsim în acest moment pe un telefon, iar memoria și spațiul de stocare sunt de asemenea impresionante: 8GB de RAM și cel puțin 128GB memorie internă, care poate ajunge până la 1,5TB, dacă ai nevoie, cu ajutorul unui card microSD.

2. Google Pixel 3





Este un telefon cu design foarte frumos și o cameră foto excepțională, de 12MP. Modelul are două camere frontale și una singură pe spate, dar calitatea fotografiilor pe care le face este una deosebită, datorită optimizării softului foto. Este un telefon mai mic, foarte ușor de ținut în mână – are o diagonală de doar 5,5 inci.



Specificațiile interne nu sunt la fel de bune ca la Galaxy S10 Plus, dar prețul este mult mai accesibil, astfel încât acest model își merită locul în top. Are procesor Snapdragon 845 și 4GB de RAM, suficient pentru utilizarea normală, de zi cu zi.



3. OnePlus 7 Pro





Modelul, lansat anul acesta, vine cu o inovație interesantă la nivel de design: ca să nu mai aibă ecranul decupat pentru camera frontală, aceasta a fost amplasată într-un mecanism de tip pop-up. Astfel, putem avea un ecran foarte mare, de 6,65 inci, fără margini, tăieturi sau alte artificii de design. Și acest telefon are senzorul de amprentă integrat în display și o baterie foarte bună, de 4.000 mAh.

Regăsim pe OnePlus 7 Pro toate specificațiile demne de un flagship în acest moment: procesor Snapdragon 855, 6/8/12GB de RAM, 128/256GB spațiu de stocare și cea mai nouă versiune a sistemului de operare, Android 9. Telefonul impresionează și prin performanța camerelor foto: senzorul frontal pop-up are 16MP, iar pe spate avem un modul triplu, cu senzori de 48MP+8MP+16MP.

4. Huawei P30 Pro

Acesta este unul dintre cele mai bune telefoane disponibile pe piață la ora actuală, fiind conceput mai ales pentru cei care vor să facă poze foarte bune cu un smartphone. Telefonul are patru camere foto pe spate, dintre care una este periscopică, putând oferi un zoom optic de 5x, un zoom hibrid de 10x și un zoom digital uriaș de 50x. Experții consideră că acest telefon se apropie ca realizare a fotografiilor de calitatea unui aparat DSLR. Procesorul este de asemenea foarte bun, putându-se compara fără probleme cu modele flagship de la Apple sau Samsung.

5. LG G8 ThinQ

Mai puțin impresionant ca alte modele, LG G8 ThinQ este totuși un telefon foarte bun, cu procesor de ultimă generație – Snapdragon 855. Camerele foto sunt destul de performante, dar ca design se putea mai bine, pentru că regăsim încă decupajul din ecran, la care alți producători, cum este Samsung, au renunțat deja. Cu toate acestea, telefonul are un display OLED de calitate foarte bună. Modelul vine cu o baterie de 3.500 mAh, 6GB de RAM și 128GB spațiu de stocare, iar la nivelul camerelor foto avem un senzor frontal de 8MP și o cameră duală pe spate, cu senzori de 16MP+12MP.

Acestea sunt câteva dintre cele mai bune telefoane cu Android care pot fi cumpătate anul acesta. Desigur, preferințele diferă, așa că trebuie să te gândești ce anume te interesează cel mai mult la un telefon: camerele foto? bateria? procesorul? aspectul? Dacă vei ține cont de toate aceste aspecte și, evident, de bugetul disponibil, vei putea alege destul de ușor cel mai bun telefon pentru nevoile tale.