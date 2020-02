Cele mai scurte căsnicii din istorie. Cine sunt celebritățile care n-au rezistat nici o lună împreună

Starurile fac greșeli mai mari decât oamenii simpli, dar au o capacitate mai mare de a-și reveni după ele. Este o calitate a oamenilor cu bani mulți și cu regrete puține.

Dacă ați lăcrimat măcar nițel pentru al cincilea mare eșec în dragoste al Pamelei Anderson, aflați că actrița care ridica tensiunea bărbaților la fiecare apariție în Baywatch nu e chiar în topul vedetelor cu cele mai scurte căsnicii din lume.

Iată cine sunt starurile care și-au dat seama cam prea repede că nu și-au ales partenerii potriviți.

Britney Spears

Artista deține recordul în ceea ce privește alegerea neinspirată a partenerului de viață. În 2004, Britney Spears s-a căsătorit, dintr-un capriciu, cu prietenul ei din copilărie Jason Alexander. A anulat căsătoria după 55 de ore și după ce s-a trezit din beția de după petrecerea pe care o dăduse în Las Vegas.

Într-un interviu acordat ABC News în 2012, Jason a explicat că Britney Spears i-a trimis avionul privat să-l aducă în Las Vegas ca să petreacă Anul Nou împreună. Deși i s-a părut ciudat, a acceptat. Și, după o seară în care au consumat mult alcool, ea l-a cerut de soț.

„Am dat frâu liber sentimentelor. Eram îndrăgostit de ea. Cred că și ea simțea la fel pentru mine”, a spus bărbatul, care a dezvăluit că ceremonia a fost anulată 55 de ore mai târziu, după ce au intervenit părinții și managerul artistei.

Nicolas Cage

Se prea poate să vă amintiți de Nicolas Cage și ultima sa soție, Erika Koike. Actorul de 55 de ani avea o relație de un an cu această femeie, de profesie make-up artist. După o seară în care au petrecut cu mult alcool, cei doi s-au căsătorit, în Las Vegas, la 23 martie 2019.

Patru zile mai târziu, actorul a cerut anularea căsătoriei, pe motiv că a fost victima unei înșelătorii din partea femeii cu 20 de ani mai tânără. În documentele depuse la dosar, Cage a dezvăluit că Erika Koike a plănuit totul, cu un alt bărbat, pentru a-l stoarce de bani.

Cererea de anulare nu i-a fost aprobată, motiv pentru care o fost nevoit să intenteze divorț.

Carmen Electra

Deși îl știa doar de 9 luni, Carmen Electra l-a luat de mână pe Dennis Rodman și s-a afișat cu el în fața preotului care slujea la Little Chapel of the Flowers din Las Vegas. Se întâmpla la 14 noiembrie 1998, pe când ea avea 26 de ani.

Vestea a șocat pe toată lumea, dar mai ales pe agentul jucătorului de baschet, Dwight Manley. Acesta a pus la îndoială faptul că Rodman se afla în deplinătatea facultăților mintale, având în vedere că s-a căsătorit la 7.00 dimineața, după o noapte în care a consumat alcool, fără să semneze un contract prenupțial.

La presiunea managerilor celor doi, căsnicia a fost anulată înainte să fie recunoscută oficial. Nouă zile au fost soț și soție, timp în care nu s-au văzut decât în ziua în care și-au jurat credință veșnică în biserică.

Cher

Celebra cântăreață Cher a avut și ea o experiență similară. În ianuarie 1975, artista l-a cunoscut pe rockerul Gregg Allman la un concert al lui, în Los Angeles. Muzicianul și-a amintit peste ani că a fost fermecat de felul în care mirosea artista – „ca o sirenă”.

Pe 30 iunie în acel an, Cher s-a măritat cu Gregg Allman, la doar 3 zile după ce a finalizat divorțul de Sonny Bono, fostul ei soț. Cei doi au zburat – evident – la Las Vegas pentru a se căsători. La 9 zile după, Cher a cerut anularea actului, fiindcă și-a dat seama că Allman are o problemă gravă cu consumulul de alcool și heroină.

Relația lor nu s-a terminat aici. Ei s-au împăcat o lună mai târziu și au făcut un copil. S-au despățit în 1977, după doi ani de relații cu năbădăi.

Eddie Murphy

Comediantul american a fost înconjurat de femei frumoase toată viața sa. Una dintre ele i-a sucit mințile în 2008 și l-a determinat să spună „Da” pe o plajă superbă din Bora Bora. Tracey Edmonds pe numele ei, femeia era producător de film.

După o ceremonie neoficială organizată pe insula din Polinezia franceză ar fi trebuit să aibă loc și una oficială pe pământ american. Însă, nunta nu s-a concretizat. La 16 zile de la „aventura” din Bora Bora, cei doi au anunțat că au decis să rămână prieteni și că în vacanța lor nu a fost decât o uniune simbolică.

Mario Lopez

Actorul din Salvați de clopoțel (AC Slater) a fost nevoit să pună capăt căsătoriei cu iubita lui de 6 ani după doar 18 zile. În 2004, Lopez era într-o relație serioasă cu actrița americană Ali Landry. A cerut-o de soție la 24 aprilie 2004 și, înainte de nuntă, amândoi au fost de acord că trebuie să aibă petreceri de burlaci și burlăcițe.

El nu i-a spus viitoarei soții că va petrece cu prietenii în Acapulco, ci a mințit-o că va merge la pescuit de pește oceanic. Ghinionul lui a fost că a fost surprins cu altă femeie în piscină de un „binevoitor” care i-a făcut o poză incriminatoare.

„Am greșit și, evident, mințisem. Nu ar fi trebuit să ajung într-o asemenea situație”, a dezvăluit Mario Lopez, peste ani, publicației US Magazine. Soția lui a cerut anularea căsătoriei la 18 zile de la ceremonie.

Fotografii: Getty Images