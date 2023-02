Cele mai șocante dezvăluiri făcute de Pamela Anderson la început de an. Cine a abuzat-o în copilărie

Pamela Anderson și-a expus întreaga viață într-un documentar TV și o carte autobiografică, ambele lansate în ultima zi a lunii ianuarie. Fostul iepuraș Playboy a dat detalii incredibile despre trecutul ei, care a fost un șir lung de drame și evenimente nefericite.

Citește și De ce a murit Mădălina Manole! Astrologa avea doar 38 de ani

Pamela Anderson trebuia să facă lumină în viața ei, în mod special în cazul unor întâmplări mediatizate precum celebra casetă video intimă ajunsă în presă. Actrița din Baywatch a dezvăluit că ea și soțul ei de atunci, Tommy Lee, nu au plănuit să facă un sex tape.

„Ne-am filmat unul pe celălalt, mereu, și am trăit o viață sexy și pasională: eram dulci și proaspăt căsătoriți. Doar doi oameni nebuni, goi și îndrăgostiți”, a spus actrița în documentarul Pamela, a Love Story.

Totuși, caseta intimă, furată cu tot cu seiful care o adăpostea, a ajuns în presă. Zeci de milioane de oameni au putut vedea cum se iubeau Pamela Anderson și Tommy Lee. Povestea a dus la crearea serialului Pam and Tommy , cu Sebastian Stan și Lily James.

Pamela Anderson, molestată în copilărie

În documentar, care este al patrulea despre viața ei, Pamela Anderson dezvăluie cum a fost molestată în copilărie, chiar de dădaca ei. „Au fost trei sau patru ani de abuz”, spune vedeta, care a fost amenințată de babysitter să țină totul secret.

„Mi-a spus întotdeauna să nu le spun părinților. Am încercat să-l protejez pe fratele meu”, a mai spus actrița, care a dezvăluit că a încercat să o ucidă pe agresoarea ei.

„Am încercat să o omor. Am încercat să o înjunghii în inimă cu un creion în formă de acadea”, a adăugat Pam.

Planul nu i-a reușit, dar visul i s-a împlinit, mai târziu. Cu ochii plini de ură, i-a spus femeii că speră să o vadă murind.

„I-am spus că vreau ca ea să moară, iar ea a murit într-un accident de mașină, ziua următoare. Am crezut că am ucis-o cu mintea mea și nu am putut spune nimănui”, s-a confesat actrița.

Violată la vârsta de 12 ani de un vecin

Trecutul întunecat al Pamelei Anderson a ieșit la lumină odată cu lansarea cărții autobiografice Love, Pamela. Actrița a dezvăluit că a fost violată, la vârsta de 12 ani, de un vecin de 25 de ani.

„El avea 25 de ani, eu 12. M-a violat. Am simțit de parcă ar fi fost vina mea”. De rușine, nu a putut spune nimănui prin ce a trecut și a păstrat secretul an după an.

Teroarea trăită în acele momente o va urmări aproape toată viața, mai ales în interacțiunile pe care le va avea cu cei din jur. În 1989, la prima ședință foto pentru Playboy , Pamela a tresărit și i s-a făcut rău când femeia care îi făcea machiajul i-a atins sânii.

„Am fugit la baie, fiindcă mi s-a făcut rău. Machiajul mi-a fost stricat. Nu-mi venea să cred că o femeie m-a atins acolo, pur și simplu nu puteam să cred”, a scris Pamela în cartea ei.

În același volum, Pamela Anderson îl acuză pe Tim Allen că s-a dezbrăcat în fața ei , fără scrupule. Actorul de 69 de ani a negat cu vehemență că acest episod a avut loc.

Mai mult, actrița a mărturisit că s-a îndrăgostit repede, încă din liceu. Însă, Pamela Anderson a aflat curând că e înșelată , iar modul în care a făcut-o este chiar interesant.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Miliția Modei: Costi Diță despre Pamela Anderson