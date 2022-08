Celebritățile și goana după perfecțiune. La ce intervenții estetice nu ar mai apela niciodată vedetele de la Hollywood

Faima, în special cea de la Hollywood, vine și cu un preț - presiunea constantă de a arăta veșnic tânăr. În încercarea de a menține acest ideal, celebritățile au apelat la tot felul de intervenții estetice, pe care au ajuns să le regrete.

Cameron Diaz, Victoria Beckham, Courtney Cox , Linda Evangelista sunt doar câteva dintre vedetele care au recunoscut că au apelat la bisturiu în încercarea de a-și îmbunătăți aspectul fizic, dar care au ajuns să regrete această decizie.

Victoria Beckham



După ce a negat ani la rand că ar fi suferit vreo intervenție estetică, fosta membră "Spice Girls", în vârstă de 48 de ani, a recunoscut în 2011 că și-a pus implanturi mamare, pe care le-a scos deoarece a realizat că erau prea mari pentru statura ei. De asemenea, în 2017 a realizat și o scrisoare deschisă, adresată versiunii ei tinere, în care se încuraja să nu-și strice corpul. "Multă nesiguranță. Doar sărbătorește ceea ce ai".

Courtney Cox

Actrița din "Friends" a fost și ea victima presiunii de a arăta veșnic tânără. Aceasta a recunoscut că a recurs la o serie de liftinguri și fillere în buze, pe care le regretă în prezent.





"Nu mi-am dat seama că arăt foarte ciudat cu injecțiile și cu chestiile pe care mi le fac la nivelul feței", a mărturisit Courtney Cox, în vârstă de 58 de ani, conform The Sun. "Nu realizezi, pentru că se întâmplă treptat, până când ajungi să spui: "Oh, asta nu arată bine".

În prezent, și-a dizolvat fillerele și a reunoscut: "Sunt cât se poate de naturală. Cred că acum arăt mai mult ca cea de odinioară".

Leslie Ash



O mărire de buze nereușită a lăsat-o pe Leslie Ash cu gura deformată în 2002. Drept urmare, actrița din "Quadrophenia" a mărturisit în 2015 că nu îi mai venea să iasă în lume.





"Când (o intervenție) merge prost, există această rușine. Știu pentru că am trecut prin asta. Am crezut că (fillerul) va fi unul dermal, pe care corpul meu îl vă descompune pur și simplu. Dar, fără să știu, (doctorul) a folosit un filler industrial. Acest silicon din plastic artificial a fost injectat în mine, a intrat în mușchii din jurul gurii mele și a devenit dur. Am făcut injecțîi cu steroizi care m-au ajutat să înmoi puțin fillerul, dar nu va dispărea niciodată", a povestit actrița despre procedura nereușită de la nivelul buzelor.

Cameron Diaz

Camerona Diaz a recunoscut și ea că a apelat la botox pentru a-și trata ridurile de pe frunte, însă a regretat decizia deoarece i s-a părut că nu mai arată că ea însăși. Din acest motiv, actrița a decis că preferă să-și păstreze chipul natural și să-l vadă afectat de trecerea timpului, decât să arate ca o altă persoană.

Jennifer Grey

La scurt timp după ce a cunoscut faima datorită filmului "Dirty Dancing", Jennifer Grey a apelat la două rinoplastii, operații estetice despre care spune că i-au distrus cariera.

Înfățișarea i se schimbase atât de tare după modifcarile făcute la nivelul nasului, încât fanii nu au recunoscut-o atunci când a apărut într-unul din episoadele serialului "Friends", în rolul rivalei lui Rachel, Mindy Hunter.

"Am intrat în sala de operație ca o celebritate și am ieșit anonimă. A fost ca și cum aș fi fost într-un program de protecție a martorilor sau ca și cum aș fi fost invizibilă, a scris aceasta în cartea sa de memorii "Out Of The Corner".

Linda Evangelista

A fost unul dintre cel mai bine plătite supermodele din lume, făcând parte din generația de supermodele a anilor '90 alături de Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford, and Christy Turlington. Însă, cariera i s-a terminat brusc după ce apelat la o intervenție de reducere a grăsimii de la nivelul feței, care a desfigurat-o complet.

Procedura comsetica CoolSculpting, dezvoltată de compania Zeltiq, care ar fi trebuit să-i reducă grăsimea de la nivelul fetei, a avut efectul opus, făcându-i pielea să se umfle. Rezultatul negativ al intervenției nu doar că i-a răpit frumusețea și cariera, dar i-a și adus o depresie profundă:

„Am dezvoltat hiperplazie adipoasă paradoxală sau HAP, un risc care nu mi-a fost explicat înainte de proceduri”, a scris Linda într-o postare lunga pe rețelele sociale, în care explica de ce a fost absentă timp de cinci ani. „Intervenția nu doar că mi-a afectat sursele de venit, ci m-a trimis într-o depresie profundă, într-o tristețe profundă și cea mai cumplită ură de sine. Am devenit o singuratică.”

„Cu acest proces pe care l-am intentat, merg mai departe pentru a scăpa de rușinea mea și pentru a face publică povestea mea”, a încheitat Linda.

Sursă foto: Getty Images, Profimedia