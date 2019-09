Charlize Theron, dintr-o transformare spectaculoasă în alta. N-ai văzut-o niciodată așa

Charlize Theron e complet schimbată pentru rolul din Fast & Furious 9, unde joacă alături de Vin Diesel, Michelle Rodriguez și Nathalie Emmanuel (Urzeala tronurilor).

Charlize Theron a aprins Instagramul cu noul look, după ce a postat o fotografie de pe platoul de filmare al peliculei Fast & Furious 9 (Furios și Iute 9). Actrița de 44 de ani improvizează și se adaptează repede la schimbări.

La sfârșitul lunii august ea a afișat un look complet diferit pentru filmările care au loc la filmul Bombshell, care intră în culisele scandalului de hărțuire sexuală în care a fost implicat Roger Ailes de la Fox News.

De data aceasta, Charlize Theron ne face cunoștință cu personajul ei din Fast & Furious 9 – Cipher – un hacker foarte priceput devenit terorist cibernetic, care a reușit să convingă autoritățile din lumea întreagă că e o organizație, nu o singură persoană.

Pentru acest rol, Charlize Theron a trebuit să-ți tundă părul blond pe care-l avea la filmările pentru Bombshell și să-și schimbe complet înfățiarea.

În 2017, când juca alături de Vin Diesel, Jason Statham și Dwayne Johnson în The Fate of the Furious, Charlize Theron avea păr lung, pe alocuri împletit.

Citește și: Cum a ajuns Nathalie Emmanuel să joace rolul Missandei în Urzeala tronurilor. „Am avut de ales”

Imagine din The Fate of the Furious. FOTO: wall.alphacoders.com

Celebrități din lumea filmului, dar și fani de pe Instagram au complimentat-o pentru noul look.

„Mă să fie! Femeia asta e implicată într-un milion de proiecte”, a scris un admirator.

Filmul Fast & Furious 9 ajunge în cinematografe la 22 mai 2020.