Charlize Theron e fericită și singură. „Nu am vrut niciodată să mă mărit”

Charlize Theron nu așteaptă niciun bărbat în viața ei și se declară fericită așa cum e: singură. Actrița a dezvăluit ce crede despre căsătorie.

Din 2015, când s-a despărțit de iubitul ei, actorul Sean Penn, nu a mai avut nicio relația stabilă. Însă, spune Charlize Theron, viața ei este cât se poate de împlinită.

„Nu am vrut niciodată să mă mărit. E un lucru care nu a fost niciodată important pentru mine”, a dezvăluit actrița în emisiunea de la radio a realizatorului Howard Stern. Actrița spune că toată viața ei se rezumă la cei doi copii ai ei, pe care i-a adoptat din Africa.

„Am două mici iubiri minunate în viața mea acum. Viața mea e plină de iubire”, a adăugat actrița. Însă Howard Stern nu s-a lăsat și a întrebat-o ce va face atunci când, odată cu înaintarea în vârstă, se va simți din ce în ce ai singură.

„Nu mă simt singură. Nu am fost niciodată singură. Nu mi-e frică de nimic, doar că viața mea de acum nu permite ca acest lucru să se întâmple (o relație n. red.). Nu știu dacă aș mai putea să locuiesc cu cineva, vreodată”, a dezvăluit actrița.

FOTO: Profimediaimages.ro

Charlize Theron are doi copii înfiați, un băiat de 8 ani, pe nume Jackson, și o fată de 4 ani, pe nume August. Actrița a dezvăluit recent că fiul ei, Jackson, i-a spus la vârsta de 3 ani că se simte fată și că vrea să fie privit ca atare.

„Da, și eu am crezut că e băiat. Până când s-a uitat la mine, pe când avea 3 ani, și mi-a spus: Nu sunt băiat. Așa că, iată, am două fere frumoase pe care, la fel ca orice părinte, vreau să le protejez și să le văd înflorind”, a spus actrița, conform The Sun.

Charlize Theron a avut o relație de 8 ani cu actorul Stuart Townsend, de care s-a despărțit în 2010. Trei ani mai târziu a avut o legătură cu actorul Sean Penn, de care s-a separat amiabil în iunie 2015.

Fotografii: Profimediaimages.ro/Getty Images

Vezi și VIDEO: Profil de celebritate - Charlize Theron