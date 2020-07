Charlotte McKinney, spectacol la plajă. Tânăra de 26 de ani a oferit un adevărat show în apă

Charlotte McKinney a fost surprinsă de paparazzi în timp ce se relaxa la plajă alături de partenerul ei.

Vedeta de 26 de ani face senzație de fiecare dată în care apare îmbrăcată în costum de baie, ținând cont de faptul că este considerată femeia cu unul dintre cele mai frumoase busturi naturale.

Conștientă de atuurile fizice, tânăra de 26 de ani a optat pentru un costum de baie negru, format din două piese, care i-a pus în evidență silueta.

Charlotte McKinney formează un cuplu alături de Nathan Kostechko din 2017, însă cei doi au fost discreți în ceea ce privește relația lor.

Charlotte McKinney a devenit vedetă internațională peste noapte, dupa ce s-a difuzat în cadrul Super Bowl-ului american din 2015 o reclamă în care deținea rolul principal.

