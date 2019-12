Cher are corpul perfect la 73 de ani. „Doamne, îmi urăsc vârsta!”

Cher pare nemuritoare. Artista impresionează cu fizicul ei de fiecare dată când urcă pe scenă. Care e secretul artistei.

Cher se rușinează de fiecare dată când trebuie să-și spună vârsta, însă n-o arată deloc. Are 73 de ani și încă îi face pe bărbați s-o fluiere pe stradă.

„Doamne, îmi urăsc vârsta! O urăsc de ceva vreme. Uneori mă întreb dacă oamenii aplaudă fiindcă sunt încă în viață sau dacă încă mai pot intra în costumele mele”, a dezvăluit artista în timpul unui concert susținut la Zürich în luna octombrie a acestui an.

Cher a cântat miercuri seară la New York, în Madison Square Garden, și i-a surprins pe americani cu vitalitatea ei. Artista a dansat necontenit pe tocuri înalte, în timp ce și-a cântat cele mai se succes piese.

Secretul vitalității ei este sala de sport, unde petrece 5 zile pe săptămână făcând exerciții intense cu un antrenor personal.

„M-am ucis în sala de forță pentru a avea acest corp. Nu e ca și cum ar fi un secret care nu e la îndemâna oricui”, declara Cher în cartea Cher Forever Fit: The Lifetime Plan for Health, Fitness and Beauty, scrisă de Robert Haas.

S-a ferit mai toată viața ei de șuncă și de carne roșie, iar cu dulciurile a încheiat un armistițiu pe care-l respectă și azi.

„Încerc să evit mâncărurile cu conținut ridicat de grăsime fiindcă mă moleșesc și-mi țin greutatea sus. Cred că brânza este unul dintre cele mai îngrozitoare lucruri pentru corp. Nu se digeră bine, iar cele mai multe feluri de brânză au prea multă grăsime”, se confesa Cher.

În ciuda vârstei ei, Cher încă mai practică surfing și Wii Tennis.

