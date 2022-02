Chipul chitaristului de la The Beatles, descoperit în cotorul unui măr. „Doamne, e George!”

Un scoțian de 42 de ani, fan înfocat al formației The Beatles, nu va uita niciodată ziua în care soția lui a mâncat un măr la prânz. Lottie a făcut o descoperire incredibilă, care le-a popularizat afacerea fără să investească un cent.

Mark Thorne va deschide în curând un magazin de discuri de vinil, în care trupa The Beatles este vedetă. Scoțianul de 42 de ani nu se aștepta ca afacerea sa să ajungă atât de cunoscută datorită unei întâmplări banale, dar de mare însemnătate pentru el.

Soția lui, Lottie, care tocmai lua prânzul, l-a anunțat că a descoperit o figură în mărul pe care-l mânca, chip care seamănă cu cineva drag lui.

„Lottie mi-a zis ‘cotorul mărului meu seamănă perfect cu George Harrison’. I-am spus să se opreacă din mâncat. M-am uitat și am exclamat ‘Doamne, e George!’”, a dezvăluit bărbatul, citat de The Scotish Sun.

George Harrison, decedat în 2001, a fost chitaristul principal trupei The Beatles, poreclit The Quiet Beatle.

Acum, magazinul său de discuri din Edinburgh a devenit cunoscut în toată țara, chiar înainte de a fi deschis.

Mark Thorne este fan al trupei The Beatles din adolescență. Anul trecut, când s-a căsătorit cu actuala lui soție, a trimis nuntașilor invitații sub forma carcasei single-ului My Sweet Lord (1970) al lui George Harrison.

Fiica sa cea mare a primit un al doilea prenume, care amintește de trupa sa favorită: McCartney.

Mark crede că apariția neobișnuită din mărul soției este un semn bun pentru familia lui.

Fotografii: Profimediaimages.ro/Getty Images

Vezi și VIDEO: