Chloe Sims, vedeta care și-a făcut câte o operație estetică după fiecare comentariu negativ de pe net. Cum arată acum

Chloe Sims este una dintre cele mai longevive vedete de reality show din Marea Britanie. De aproape 10 ani face parte din distribuția celei mai populare emisiuni de acest gen, dar drumul ei în televiziune nu a fost ușor: a fost criticată non stop.

La început, răutăcioșii se luau de felul în care arată, iar acum comentează în legătură cu vârsta ei. Chloe s-a plâns că fanii reality show-ului The Only Way is Essex (TOWIE) i-au cerut “să se retragă în glorie”, pentru că este prea bătrână! “O femeie de vârstă bunicii mele mi-a zis să mă retrag! De ce naiba aș face asta? Am doar 37 de ani, nu 67! Sunt mamă singură! “Cele mai frumoase momente din viața mea sunt pe platourile de filmare!”.

Foto: Chloe Sims, la primele sale apariții, în urmă cu 9-10 ani



În urma cu 10 ani, Chloe Sims arăta total diferit. În mare parte și din cauza danturii sale, nu cel mai fericit pusă! "Mi s-a spus ca am dinți de cal", mărturisea vedeta. Între timp, Chloe a cheltuit aproape 40.000 de euro ca să își refacă dinții. O avere, dar… a meritat :)

Chloe Sims, 2019

Vedeta, care a fost intens criticată încă de la prima sa apritie la tv, a recunoscut că și-a făcut câte o operație estetică după fiecare comentariu negativ... și astfel a ajuns să își opereze aproape întregul corp.

Silicoane, dinți falși, buze mărite - fanii reality show-ului TOWIE i-au reproșat fiecare intervenție.

“Am primit pe Twitter peste 1000 de mesaje în care oamenii mă făceau în toate felurile. La finalul primului episod eram în lacrimi. Mă numeau “femeia-bărbat” și spuneau despre mine că sunt falsă din cap până-n picioare din cauza operațiilor estetice. Nu mi s-a părut corect, pentru că și restul persoanelor din serial aveau operații estetice...și poate alții chiar mai multe ca mine”, spunea Chloe Sims la începuturile sale în televiziune.

"Întotdeauna am fost complexată de fața mea. Faptul că citesc mereu pe Twitter comentariile în care lumea zice că sunt urată nu face decât să înrăutățească lucrurile. În fiecare zi cineva zice ceva de rău de mine. Îmi spun că sunt deformată și că parcă aș fi copilul lui Michael Jackson... și astea sunt comentariile drăguțe! Toți urăsc cate ceva la fața mea", spunea Chloe Sims la un moment dat în revista Reveal.

Chloe este, în prezent, într-o relație cu fostul iubit al Pamelei Anderson, Adil Rami.



