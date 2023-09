Chopsticks, producătorul HaHaHa Production, semnează producția muzicală a piesei Neon lights a celebrei Demi Lovato

Vladimir Coman, cunoscut în industria muzicală ca Chopsticks, producător, compozitor și sound designer la HaHaHa Production și Romdrops, divizia sa internațională, semnează producția muzicală a nou lansatei piese „Neon lights” a celebrei Demi Lovato, una dintre cele mai premiate și ascultate artiste din America și din întreaga lume.

Succesul mondial a lui Chopsticks cu piesa lui Demi Lovato, vine după ce Romdrops a marcat deja prin producătorii săi români colaborări istorice cu James Carter, Ofenbach, și James Blunt (Șerban Cazan și Chopsticks), Moguai și Polina (Chopsticks), Rita Ora feat Fatboy Slim și Rag’n’Bone Man (Șerban Cazan), KSHMR (Smiley si Serban Cazan), Beverley Knight (Smiley si Serban Cazan), Camylio (Lucian Nagy) sau Iam Tongi câștigătorul „American Idol”, cu piesa I’ll be seeing you, produsă de Florin Boka (Feenom) și Roland Kiss.

”Să-mi văd numele pe creditele piesei lui Demi Lovato mă face să simt că primesc validare pentru ce fac și ce iubesc. Sunt metalist și rocker de mic și odată ajuns în industrie, am tot auzit că rock-ul e mort și că nu pot crea în direcția asta, că voi muri de foame. Acum Demi Lovato cântă rock, MGK cântă rock, s-au intors Paramore și Avril Lavigne, a aparut Olivia Rodrigo, pe lângă mulți alții care adoptă stilul ăsta, iar eu m-am trezit brusc foarte cerut pe nișa asta pe care o iubesc. Colaborarea pe piesa lui Demi Lovato a pornit de la Smiley care, într-una dintre plecările în Los Angeles, i-a povestit lui Oak Felder că are un om în echipă care produce rock, am lucrat diverse instrumentalui pentru mai multe voci până am primit invitația de a reproduce în stil metal Neon Lights și iată că viziunea mea e acum parte din albumul ei!”, a declarat Chopsticks, cel care semnează alături de cunoscuții Oak Felder, Alex Nice și Keith “Ten4” Sorrells producția muzicală a piesei lui Demi Lovato, „Neon lights”, ce e parte din albumul de remake-uri al artistei, REVAMPED.

Chopsticks lucrează în industria muzicală din anii 2000, a produs și a compus muzică în studiourile HaHaHa Production pentru cei mai importanți artiști din România, iar în ultimii ani a ajuns să lucreze, sub umbrela Romdrops, în locuri legendare pentru muzica internațională precum Eastwest Studios și Paramount Studios din Los Angeles sau Abbey Road din Londra: „ Fac muzică de 20 de ani deja, dar cred că la nivel real, de-abia acum încep.”, declară Chopsticks care are în lucru, alături de ceilalți producători, compozitori și artiști HaHaHa Production, multe proiecte muzicale uriașe pentru piața internațională care se vor lansa curând.

ROMDROPS este o companie de publishing și producție muzicală, înființată în 2021, menită să deschidă oportunități globale grandioase pentru artiștii, producătorii și scriitorii români, în urma unei tabere internaționale de creație organizate de Smiley și HaHaHa Production în Transilvania. HaHaHa Production, publisher de succes și unul dintre cele mai creative și titrate labeluri independente din România, Milk&Honey, una dintre cele mai puternice firme de management muzical din lume, Oak Felder, câștigător al premiului Grammy, considerat a fi unul dintre cei mai prolifici producători muzicali ai ultimilor ani au înființat împreună Romdrops, care activează pe piața muzicală din întreaga lume, colaborează cu TOP 40 cei mai cunoscuți artiști ai lumii, lucrează pentru proiecte din topurile americane, britanice și din toate țările care contează și care generează hituri.