Chris Hemsworth, antrenament atât de intens încât ”i-a luat foc tricoul”

Semizeul Thor nu ia niciodată pauză de la antrenamente.

Chris Hemsworth, renumit în lumea întreagă pentru rolul supereroului Thor din filmele Marvel, a postat recent un video în care se antrenează intens, în aer liber.

”M-am încins atât de rău încât tricoul meu efectiv a luat foc, din fericire, purtam perechea mea favorită de pantaloni scurți ignifugi”, a glumit acesta.

Actorul de 36 de ani postează regulat clipuri video pentru a-și promova aplicația sa Centr, în care oferă diete și planuri de antrenament pentru utilizatori.

It was so hot my shirt literally burst into flames, luckily I was wearing my favourite pair of fire retardant shorts ???? give this circuit a go 6 times through @CentrFit pic.twitter.com/CkqXuCoKPW