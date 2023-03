Chris Rock, apariție surprinzătoare la Premiile Oscar 2023. Unde a fost văzut comediantul

Chris Rock nu a confirmat prezența la cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar, însă la fost la un eveniment organizat în timpul galei de decernare a statuetelor. Momentul când comediantul și-a făcut apariția a fost filmat.

Chris Rock a evitat gala de decernare a Premiilor Oscar 2023, din cauza incidentului violent de anul trecut. Însă comediantul a participat la Vanity Fair/Xeomin Aesthetic viewing party, organizată în Miami în timpul galei. Comediantul a văzut ceremonia de decernare a premiilor departe de Dolby Theatre, Los Angeles, locul care a găzduit evenimentul.

Momentul în care comediantul și-a făcut apariția la party a fost filmat de invitați. Comedianta Whitney Cummings, care se urcase cu picioarele pe o masă, a fost cea mai nedumerită.

„OMG, Chris Rock e în clădire!”, a exclamat ea euforică, nu înainte de a vărsa băutură pe colegul de breaslă. Jurnalista NBC Kelly Blanco a distriuit un clip pe Twitter, scriind: „Chris Rock tocmai a intrat la party și noi nu eram pregătiți. Whitney Cummings a fost și ea șocată. Nimeni nu a fost pălmuit”. Vezi VIDEO mai jos!

. @chrisrock just walked into the @VanityFair @XeominAesthetic #oscars #Oscars2023 viewing party in Miami and we were not prepared! @WhitneyCummings was pretty shocked as well..

*no one got slapped. pic.twitter.com/xkwkxn1RGy