Chris Rock i-a umilit din nou pe Jada și Will Smith. Cum i-a ironizat în show-ul său live

Chris Rock are polițe de plătit. Comediantul de 58 de ani a profitat de ocazia oferită de cel mai nou show de comedie pentru a-i jigni grav pe soții Jada și Will Smith. Totul, din cauza palmei primite la gala Oscar 2022.

Chris Rock s-a întors pe scenă cu un nou număr de stand-up comedy și s-a răzbunat pe soții Smith cum știe el mai bine: prin glume nesărate. Un an a trăit cu umilința, după palma primită în direct de la Will Smith . Acum, comediantul s-a dezlănțuit.

În show-ul său de comedie de pe o cunoscută platformă de streaming, Rock i-a luat la țintă pe Jada și Will Smith. Comediantul l-a acuzat pe actorul din Emancipation de „indignare selectivă”, dezvăluind că știe motivul pentru care Smith l-a pocnit.

„Will Smith practică indignarea selectivă pentru că toți cei care știu ce s-a întâmplat, toți cei care au idee cu adevărat, știu că nu am nimic de-a face cu acel rahat. Nu am avut nicio încurcătură. Soția lui s-a culcat cu prietenul fiului ei”, a spus Chris Rock pe scenă.

Comediantul a mărturisit că, în mod normal, nu ar fi vorbit despre acest episod din viața privată a soților Smith. Însă, Jada Smith a mărturisit la televizor, de față cu Smith, că i-a fost infidelă.

În 2020, în cadrul show-ului televizat Red Table Talk, Jada Smith l-a avut ca invitat pe soțul ei, Will Smith. Atunci, ea i-a dezvăluit actorului că l-a înșelat cu un bărbat de 27 de ani . Imediat după mărturisire, presa străină scria că cei doi sunt în pragul divorțului , însă el a iertat-o.

Chris Rock a comentat și acest interviu-dezvăluire, pe care îl consideră scandalos. „Toți am fost înșelați, toți de aici au fost înșelați. Însă, niciunul dintre noi nu a fost intervievat de persoana care ne-a înșelat, la televiziune, de genul: Hei, i-o s***** altcuiva, cum te-ai simțit? De ce naiba ai face asta?”, s-a întrebat comediantul.

Gala Oscar 2022 nu a fost primul prilej în care Chris Rock a jignit-o pe Jada Pinkett Smith. Comediantul a făcut glume pe seama soției lui Will Smith și la Oscar 2016 . Atunci, Chris Rock o ridiculizase pe Jada Smith pentru că intenționa să boicoteze gala Oscar.

