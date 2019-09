Chrissy Teigen și-a postat din greșeală adresa de e-mail pe Twitter. Cum au reacționat fanii

Chrissy Teigen și-a postat, accidental, adresa de e-mail pe contul personal pe Twitter, iar fanii s-au grăbit să o sune pe FaceTime.

"Fir`ar! Am postat din greșeală adresa de e-mail", a scris aceasta pe Twitter.

"O, Doamne! Toată lumea mă sună pe FaceTime. Eram 100% sigură că va fi un penis, dar nu, era doar un străin drăguț", a postat aceasta mai târziu.

Chrissy a postat chiar și un videoclip în care vorbea cu un fan pe nume Ricardo, pe care i l-a arătat și mamei ei.

oh my god people are FaceTiming me. was 100% sure this would be a penis but nope just a nice stranger pic.twitter.com/yuPAThQjPf